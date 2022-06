Canicule en Creuse : pour les travailleurs creusois, la chaleur devient vite insupportable

"C'est une véritable fournaise", explique Eric, cuisinier au pub Rochefort à Guéret. Ce samedi, les températures ont atteint les 39 degrés dans le département. Et pour ceux qui, comme Eric, devaient travailler, la chaleur peut vite devenir étouffante. "Quand tous les appareils sont allumés, on peut atteindre facilement les 50 degrés dans la cuisine. C'est dur à gérer."

Et dans la cuisine de Mamma Pizza, c'est la même chose. Alexandre et trois de ses collègues s'activent pourtant dans cette chaleur pour servir tout le monde. "C'est assez insupportable, nous, ici, on a le four qui chauffe énormément, on a la machine à pâtes qui fait énormément d'air chaud aussi .... Et c'est un espace quand même restreint, même s'il y a de la place derrière. Du coup, on est en pleine chaleur toute la journée. "

Ils essayent pourtant de trouver des solutions pour ne pas trop souffrir de cette chaleur. "On a acheté une petite clim qui ne sert pas à grand chose au final. On fait comme on peut. On a des bouteilles d'eau au frais dans la chambre froide, derrière, pour l'équipe. Et puis on essaye de prendre l'air dès qu'on peut, quand on a un moment."

Eviter le coup de chaud

Et quand on travaille en extérieur, ce n'est pas mieux. Stéphane est agriculteur, dans son tracteur, il a la climatisation, mais dès qu'il en sort, il souffre de la canicule."Il faut se promener avec une bouteille d'eau, si possible être couvert, et il faut être un peu attentif à son corps. Sinon, c'est le coup de chaud. Et quand on est tout seul, personne ne vous retrouve donc il faut faire attention."

Pour éviter ce fameux coup de chaud, quelques forains présents à la fête de la Trinité ont décidé, samedi soir, de ne pas ouvrir leurs attractions avant 19 heures.