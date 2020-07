Canicule en Dordogne : dans les magasins spécialisés, le rush sur les climatiseurs

Depuis ce jeudi, les températures s'envolent littéralement en Dordogne, avec près de 40 degrés relevés. Un temps très chaud qui fait s'envoler les ventes de climatiseurs et de ventilateurs dans les magasins spécialisés

Les climatiseurs et ventilateurs bien en vue dans ce grand magasin de bricolage de l'agglomération de Périgueux

40 degrés ce jeudi. Il a fait très très chaud en Dordogne. La nuit aussi a été chaude, avec un thermomètre qui n'est pas beaucoup descendu. Et encore près de 32 ou 33 degrés attendus ce vendredi.

La chaleur écrasante empêche de dormir, fatigue beaucoup les organismes... Alors pour avoir moins chaud, certains se ruent ces derniers jours dans les magasins du Périgord sur les ventilateurs et autres climatiseurs. C'est le cas chez Leroy Merlin à Chancelade, tout près de Périgueux. Les climatiseurs et les ventilateurs sont soigneusement entassés en bordure de l'allée principale. Impossible de les rater..

Ca tombe bien Jacqueline et Pierre en ont bien besoin : "Nous avons 75 ans, il faut que l'on trouve absolument quelque chose d'à peu près pratique pour rafraîchir une pièce" dit Jacqueline.

Depuis quelques jours chez Leroy Merlin, c'est le rush confirme Léa Jourdan, chef de secteur confort électricité plomberie. "Cela fait deux semaines que l'on commence à bien bien vendre du ventilateur et de la clim' mobile. En deux jours, un très bon week-end on peut vider une tête de gondole. En terme de quantité, cela fait une cinquantaine, une soixantaine de ventilateurs et je dirais une trentaine, quarantaine de clim' mobiles" dit-elle.

Et malgré la canicule qui revient désormais quasiment chaque année, les acheteurs n'anticipent pas du tout explique Léa Jourdan : "Les gens n'anticipent pas du tout. Et l'on se rend compte que même quand il ne nous reste que des produits assez onéreux de haute qualité, tout part dans le week-end ou dans la journée même" explique-t-elle.

Et si vous voulez une clim' mobile prévoyez quand même le budget qui va avec... Cela vaut en général entre 200 et 700 euros.