Canicule en Dordogne : dur, dur, de monter dans sa voiture !

Sur le parking du centre commercial La Feuilleraie, à Trélissac, les places à l'ombre sont rares. Alors quand Patrick grimpe dans sa voiture, après l'avoir laissée une petite heure au soleil, la température avoisine les 40 degrés. "C'est infernal, on dirait un sauna, c'est étouffant", lance Patrick.

Canelle, elle, a trouvé une solution radicale pour vaincre la chaleur avant de repartir en voiture : ouvrir les quatre portes en grand. "Je ne monte pas tout de suite dans ma voiture parce que sinon c'est insoutenable. Le volant est très chaud, et tout l'intérieur de la voiture est irrespirable, donc on essaye de rafraîchir la voiture comme on peut. Et on se vaporise avec un brumisateur, on boit beaucoup", raconte la jeune femme de 34 ans.

Aérer la voiture, c'est aussi la technique de Francis, 62 ans. "D'abord, j'ouvre les fenêtres pour refroidir la voiture, puis après je mets la climatisation", explique Francis. "J'essaye aussi de mettre des pares-soleil, mais ça reste une étuve !" Comme Francis, beaucoup de Périgourdins ont acheté des pares-soleil, avec l'arrivée de la chaleur.

C'est en tout cas ce que constate Frédéric Bos, le responsable du magasin Feu Vert, dans la zone commerciale La Feuilleraie à Trélissac. Et dans sa boutique, les recherges de climatisation tournent à plein régime. "C'est du matin au soir, non-stop. On a deux appareils de climatisation et actuellement ils tournent non-stop du matin au soir. De 9 heures du matin à l'ouverture, jusqu'à 19 heures le soir, il y a des climatisations qui sont en train d'être rechargées en permanence sur des véhicules." La canicule a aussi un autre impact sur l'activité du magasin : les clients sont de plus en plus nombreux à venir faire réparer leurs batteries de voitures, abîmées par la chaleur.