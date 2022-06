Canicule en Dordogne : "on est mieux préparés mais on manque de bras" pour les personnes fragiles à domicile

Les personnes âgées, isolées à domicile, sont les plus fragiles face à la canicule. Alors que la Dordogne est placée en vigilance orange depuis ce mercredi 15 juin, l'association Cassiopéa a activé son dispositif spécial pour les fortes chaleurs. L'association accompagne 6.500 personnes âgées et isolées dans le département. "Nous mobilisons toute notre équipe pour les appeler et leur passer des messages de préventions : bien s'hydrater, se protéger et appeler un proche si besoin", précise Frédéric Woné, président de Cassiopéa et médecin gériatre à l'hôpital de Périgueux. Il était l'invité de la matinale de France Bleu Périgord ce jeudi.

Avec l'avancée en âge on perd la sensation de soif, elles peuvent se déshydrater très vite

Les personnes accompagnées peuvent également alerter les soignants grâce à un bracelet ou un collier de prévention. "Avec l'avancée en âge on perd la sensation de soif, elles peuvent se déshydrater très vite", poursuit le médecin. Il conseille de boire régulièrement et de "sortir plutôt aux heures fraiches, surtout pas entre 12h et 16h." Il faut aussi éviter les efforts : "même aller chercher le pain à la boulangerie peut être un effort."

Des épisodes caniculaires plus précoces et répétés

Cet épisode caniculaire au mois de juin est inédit. Sa précocité illustre les conséquences du réchauffement climatique. En 2003, la canicule avait été particulièrement meurtrière : 19.000 personnes sont décédées en France. "On est mieux préparés aujourd'hui mais il y a de plus en plus d'épisodes et surtout on manque de bras", s'inquiète Frédéric Woné. "Nous avons besoin de professionnels pour accompagner les personnes fragiles, surtout les aides soignants et aides à domicile. Il y a plus de 300.000 personnes qui travaillent à domicile, ces métiers ne sont pas assez reconnus et valorisés", alerte le président de l'association.