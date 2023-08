Canicule en Dordogne : l'association Cassiopea de Périgueux vient en aide aux seniors isolés

"Je ne sais pas vous, mais chez moi ça cogne ! " Yvette, 94 ans, adhérente de l'association Cassiopea discute avec Violaine Marchand au bout du fil. "N'oubliez pas de boire et de vous alimenter surtout !", prévient l'auxiliaire en téléassistance, casque téléphonique sur la tête. Devant elle, un tableau Excel avec les noms des adhérents isolés à contacter en priorité : "La Dordogne est un département assez rural donc beaucoup de personnes sont isolées. Certains n'ont pas de contact de la journée. Quand on les appelle, on est les premières personnes avec qui ils vont parler", confie Violaine Marchand en pointant du doigt son écran. Pour les seniors, isolement et canicule riment avec double peine.

Un médaillon pour lutter contre l'isolement

Ces appels de prévention permettent également à l'association de rappeler à ses adhérents de ne pas hésiter à activer leur médaillon autour du cou en cas de problème. Si la personne appuie sur le bouton, elle entre en contact avec la centrale d'appels de Périgueux qui peut être amenée à mobiliser les secours ou les contacts proches de la personne. "C'est vrai que cela fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé", constate Yvette. "Vous voulez faire un test ?", l'interroge Violaine Marchand avant de prévenir ses collègues du service des appels urgents. La retraitée raccroche dans la foulée pour tester le matériel.

Pendant toute cette semaine de canicule, l'association Cassiopéa appelle ses adhérents pour prendre des nouvelles et leu donner des conseils face à la chaleur. Lundi, les appels prioritaires concernaient les personnes de degré 4 : " Ce sont les personnes isolées socialement, géographiquement, qui n'ont pas de réseaux de proximité et qui ont aussi beaucoup d'antécédents médicaux", rapporte Charles-Edouard Feurgard, directeur adjoint de Cassiopea. Sur les 6.500 bénéficiaires de l'association, les personnes de degré 4 en représentent 300.

*Le prénom a été modifié