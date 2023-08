Canicule en Dordogne : la piscine de Sarlat, devenue gratuite, double sa fréquentation

En raison de la canicule et de la vigilance orange qui concerne la Dordogne, la piscine a été rendue gratuite par la mairie de Sarlat de ce lundi à vendredi. "C'est une décision de bon sens, explique Fabienne Lagoubie, adjointe au maire de Sarlat en charge de l'urbanisme et des mobilités. C'est important que les Sarladais puissent accéder à la piscine de manière gratuite pour pouvoir se mettre au frais s'ils n'ont pas la possibilité de le faire chez eux." Et ça marche : "Normalement, on a 100 personnes. Mardi, on est passé à 213 personnes, donc on a doublé la fréquentation."

"Il fait plus de 30 degrés chez moi"

En temps normal, Mireille passe à la caisse de la piscine de Sarlat trois fois par semaine. L'entrée est de trois euros par adulte, un euro par enfant de plus de sept ans. Mais depuis ce lundi 21 août, c'est gratuit. Alors la thérapeute en profite : elle vient tous les midis nager environ 1,3 kilomètre. "Je trouve ça vraiment super comme initiative. Cela va permettre certainement aux Sarladais de redécouvrir la piscine municipale."

À côté des nageurs qui enchaînent les longueurs, quelques familles jouent au ballon dans le petit bassin. Toutes viennent se rafraîchir. Brenda est venue avec sa petite-fille de trois ans. Chez elle, il fait plus de 30 degrés. Alors, comme la maison est à 200 mètres de la piscine, elles sont venues se rafraîchir. "Là, on peut y aller gratos. On est venu ici hier. Et jusqu'au 25 si je ne me trompe pas, on va revenir."

Ouvert à tout le monde

Sarladais ou non, tout le monde peut venir se rafraîchir sur les bords de la piscine, même les touristes. Ludger, professeur à l'université de Düsseldorf en Allemagne, pédale avec sa femme à travers la France. De passage à Sarlat, ils ont garé leurs vélos à côté de leurs transats. "On ne savait pas que la piscine était gratuite, mais c'est pas mal. On voulait payer trois euros, mais c'est gratuit, c'est bien." Il confesse n'avoir jamais vu ce système outre-Rhin.

Du 1ᵉʳ juillet au 31 août, la piscine est ouverte du lundi au samedi de midi à 19h et le dimanche de 13h à 18h30.