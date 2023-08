Canicule en Dordogne : les moustiques à la fête, les vacanciers déchantent

Un épisode orageux suivi d' un épisode de grande chaleur , il n'y a pas mieux pour les moustiques déjà bien présents dans le département. Les vacanciers en ont marre d'être réveillé au milieu de la nuit par le vrombissement d'un ou plusieurs moustiques. Coline vient de Touraine. Elle passe ses vacances sous la tente avec ses amis en Dordogne. Ne lui parlez surtout pas des moustiques. "C'est un calvaire, c'est chiant. Je les entends arriver à 1000 bornes. Cela me réveille. Du coup, je suis obligée de les tuer parce que sinon je ne m'endors pas. J'en peux plus."

ⓘ Publicité

Aloe vera ou moustiquaires

Coline, elle les entend. Mais pas Denis, qui dort dans son camping-car. "Je ne sais pas s'ils ont mis des silencieux mais je ne les entends pas. Par contre, le lendemain matin, je suis recouvert de piqûres de moustiques. Je mets de l'aloe vera et c'est impeccable. Au bout de cinq minutes, je n'ai plus de démangeaisons. Je ne ressens plus les piqûres." Denis guérit le problème. Ses voisins de camping-car, Chantal et Francis, tentent plutôt de le prévenir. "[On a] une moustiquaire au niveau du camping-car", explique Francis. "Tout est protégé. On a tout fermé pour la nuit", ajoute Chantal.

Pour dîner le soir dehors, Romain et sa petite famille ont tenté la méthode plus classique. "On se met de la citronnelle pour essayer de les chasser. Malheureusement, on se fait piquer quand même. Moi, j'ai été ravagé au niveau des pieds et des chevilles. On se fait pas mal piquer." Face à cet échec, ils vont passer dans un magasin pour acheter des sprays et des prises. De son côté, l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine recommande de dormir sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide pour tissus ou alors de créer un courant d'air avec un ventilateur pour éloigner les moustiques.