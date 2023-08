Canicule en Dordogne : les soignants d'un hôpital se fabriquent des sacs à dos avec des blocs de glace

41 degrés hier à Bergerac, et plus de 39 encore aujourd'hui : tout le monde souffre de la chaleur ces derniers jours en Dordogne, et les soignants de l'hôpital de Bergerac aussi. A l'unité de soins de longue durée (USLD) par exemple, il n'y a pas la clim partout. Une information confirmée par la direction, qui explique que certaines salles sont réfrigérées, mais pas toutes. Les soignants ont donc trouvé LA solution : se fabriquer des sacs de glace qu'ils attachent dans le dos comme un sac à dos.

Des sacs de glace dans le dos

L'établissement est exposé plein sud. "Les résidents ont des ventilateurs, des brumificateurs, on joue avec les volets, mais cela n'empêche qu'il fait 30, 32, 34 degrés", raconte Pascale Slagmolen, la secrétaire de l'UNSA Santé Sociaux. Avec la chaleur, les soignants essayent aux maximum de déplacer les résidents vers les salles climatisées. "Ça veut dire beaucoup plus de travail de manipulation que d'habitude pour les soignants", ajoute-t-elle.

Les soignants de l'USLD ont donc eu cette bonne idée. Ils récupèrent des vessies de glace, des sacs dans lesquels ils mettent de la glace. Ils les utilisent comme des sacs à dos et les portent au-dessus de leur tenue pour se rafraîchir la nuque et le dos. "Ils ont moins chaud, et de meilleures conditions pour travailler. Le but c'est quand même qu'on soit tous au boulot pour nous résidents", sourit Pascale Slagmolen.