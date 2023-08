Canicule en Dordogne : une piscine évacuée après une coupure de courant

Une panne d'électricité a touché l'est de l'agglomération de Périgueux, principalement Champcevinel et Trélissac ce mercredi après-midi. Selon Enedis, la coupure est intervenue vers 17h, et elle a touché 180 foyers. L'électricité a été rétablie peu avant 18h.

L'Aquacap évacué

La panne a touché des habitants, mais aussi des commerces ainsi que la piscine de l'Aquacap. Alors que de nombreuses personnes profitaient des bassins pour se rafraîchir avec les fortes températures, le Grand Périgueux a pris la décision d'évacuer les lieux, vers 17h15.

A cette heure on ne connait pas le motif de la coupure, mais selon Enedis, elle peut être liée aux fortes chaleurs. Avec la canicule, il peut y avoir des incidents sur les câbles souterrains.

Le Grand Périgueux annonce que les baigneurs bénéficieront d'une entrée gratuite pour un autre jour.