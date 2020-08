Alors que l’Île-de-France s'apprête à vivre sa cinquième journée de canicule, l'AD-PA s'inquiète des conséquences pour les résidents en Ehpad, avec l'utilisation déconseillée de la climatisation et des ventilateurs, vu le contexte sanitaire. Elle demande plus de personnel dans les établissements.

Canicule en Ehpad : l'association des directeurs d'établissements demande plus de moyens humains

Comme à chaque épisode caniculaire, les Ehpad sont en première ligne. Et ils doivent, en plus composer, avec le Covid-19, dont l'épidémie connaît un petit regain en région parisienne. "Les professionnels, déjà épuisés par les mois passés, sont évidemment particulièrement vigilants comme tous les étés mais se rajoute à cela aujourd'hui l'épidémie de coronavirus, ce qui complique les choses", reconnaît ce mardi, sur France Bleu Paris, Romain Gizolme, président de l'AD-PA, l'association des directeurs au service des personnes âgées.

"Nous ne pouvons pas utiliser les ventilateurs ni la climatisation comme nous le voudrions, poursuit-il. Donc nous nous adaptons, en demandant aux personnes âgées de boire régulièrement, de fermer les volets, en allant les visiter plus, qu'ils soient chez eux ou dans leurs chambres en Ehpad. Mais ça, ça demande du personnel." Et selon Romain Gizolme, il n'y en a pas suffisamment.

Nous avons moitié moins de professionnels que ce qu'il conviendrait d'avoir

_"En établissements et en services à domicile, nous sommes sous-doté_s, estime-t-il. Tous les ans, pendant la période estivale, nous constatons en moyenne 3.000 décès chez les personnes âgées. Depuis la canicule de 2003, l'État agit sur les systèmes d'information, de veille et de communication mais pas sur le nombre de professionnels auprès des personnes âgées. Or, c'est cela qui doit permettre le bon accompagnement de nos aînés. Nous avons moitié moins de professionnels que ce qu'il conviendrait d'avoir."

Romain Gizolme, lui, attend de voir ce que donnera la loi autonomie. "Emmanuel Macron l'avait promis pour 2019. Cette loi était attendue depuis près de 20 ans dans le secteur. Elle a été reportée mais il s'est engagé à la faire début juillet. Il n'est pas responsable des 20 ans de retard accumulés par la France mais il est responsable des réponses à apporter pour y pallier."