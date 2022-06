Vigilance rouge canicule en Gironde : les manifestations publiques à l'extérieur ou sans clim' interdites

La préfète de la Gironde annonce ce jeudi soir prendre un arrêté en raison de l'alerte rouge canicule. Les manifestations publiques à l'extérieur ou sans climatisation seront interdites à partir de 14h ce vendredi et jusqu'à la fin de l'épisode caniculaire.

Alors que la Gironde a été placée en vigilance rouge à partir de vendredi 14h par Météo France, la préfète annonce ce jeudi prendre un arrêté pour interdire toute manifestation publique en extérieur ou dans des locaux non climatisés à compter de ce vendredi 14h, jusqu'à la fin de l'épisode caniculaire. Les mariages ne sont pas concernés, précise Fabienne Buccio, mais les commémorations du 18 juin sont annulées. En outre, les feux d'artifice sont interdits jusqu'à lundi matin, et les maraudes sont renforcés pour venir en aide aux personnes les plus démunies qui souffrent particulièrement de la chaleur.

Par ailleurs, les parents pourront, s'ils le souhaitent, garder leurs enfants au frais à la maison ce vendredi. Les élèves, de la maternelle au primaire, peuvent ne pas aller en classe, dans les départements en vigilance rouge, a annoncé le ministère de l'Education ce jeudi.