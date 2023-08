Canicule en Gironde : plan bleu déployé dans les Ephad, les soignants sont vigilants

Le plan bleu a été déployé dans cet EPHAD où la presse était conviée Mardi 22 août. Ce plan d'action est obligatoire depuis l'épisode de canicule de 2003, qui avait provoqué la mort de plus de 15 000 personnes. Il explicite par exemple qu'il est obligatoire que chaque personne âgée vulnérable passe au moins 3 heures dans une pièce climatisée ou rafraîchie, chaque jour. Ici, les signes du plan canicule se voient dans les plannings plus denses, les activités d'animation plus calmes et uniquement en intérieur, la vigilance accrue des soignants avec leurs patients, et jusqu'au menu de la cantine qui a troqué le couscous pour du taboulé frais.

ⓘ Publicité

Des gourdes d'eau gélifiée

Les pièces rafraîchies se trouvent à chaque étage, ce sont des "salons" où les résidents viennent se reposer, boire un peu d'eau fraîche. Florence, une soignante, tend cette petite gourde à un résident. "C'est de l'eau gélifiée, elle est conservée au réfrigérateur et elle peut être aromatisée, au citron par exemple. Ça aide les personnes qui ont des problèmes de déglutition" Car avec l'âge, la sensation de soif se fait moins sentir, et lorsqu'on ajoute les difficultés à déglutir... Les personnes âgées sont en grand risque de se déshydrater. "C'est la première année que nous testons les gourdes et ça marche vraiment très bien" se réjouit Laure Langevin, la directrice de l'établissement. Certains viennent donc s'hydrater au frais, d'autres, comme Josette, préfèrent rester dans leur chambre. Volets baissés et ventilateur en marche, elle "attend que ça passe", aère la nuit, et garde le sourire !

Le personnel multiplie les visites pour vérifier que les résidents boivent régulièrement. Ici, Laure Langevin et Josette, une résidente. © Radio France - Ségo Raffaitin

Faire plus avec moins de personnel

Pour gérer ce temps au frais, et ces moments d'hydratation accompagnés, il faut aussi revoir les plannings, en temps de canicule. "Il y a plus de visites en chambre, et on priorise les visites des personnes les plus vulnérables le matin, explique la directrice. Comme ça elles ont leur toilette en premier et sont conduites dans les salons d'étage, au frais." Pour le personnel c'est aussi intense : il faut gérer la chaleur et une grande partie des 40 salariés partie en congés d'été. Le plan bleu prévoit aussi la possibilité de « rappeler du personnel en congé », si le besoin s'en fait ressentir. Le personnel rencontré sur place tient le coup, comme Sébastien, animateur qui va régulièrement "prendre l'air" sur la terrasse à l'étage, réservée aux salariés et protégée par une pergola. Il explique aussi essayer de "limiter les mouvements, les déplacements inutiles... Et puis on se met en short", il plaisante en regardant le sien. Il a revu le planning des animations avec "des temps plus calmes, de la lecture, des quizz culture, pas d'activités en extérieur pour l'instant..." et il inclue les moments d'hydratation au programme d'animation.

L'un des salons rafraîchis de l'EPHAD Henry Dunant de la Croix Rouge, à Bordeaux © Radio France - Ségo Raffaitin

Rénover pour se prémunir des grosses chaleurs

Cet Ephad récent, ouvert il y a un an et demi, est un exemple en matière d'architecture, pour Romain Dostes : " La cour intérieure est entièrement végétalisée, à l'ombre, donc bien fraiche. On peut aujourd'hui, avec la végétalisation, imaginer des Ephad rafraichies sans climatisation‧" Comme cela a été fait avec les cours d'écoles, certains établissements de santé sollicitent l'ARS et le Département pour végétaliser des cours extérieures. Le Département voudrait flécher son enveloppe d'investissement en direction des projets de construction et de réhabilitations qui priorisent la végétalisation à la climatisation.

Pas de clim, mais de l'air "rafraîchi"

Le système de rafraîchissement est différent d'une climatisation traditionnelle. "ça s'appelle du Free Cooling, précise Laure Langevin, c'est un système qui traite l'air extérieur et le fait circuler ici de manière intelligente, c'est plus écologique" et moins agressif pour les personnes âgées, précise Romain Dostes, élu au conseil départemental et présent lors de cette visite : "la climatisation peut être néfaste pour les personnes âgées." En effet, pour mes plus âgés, il y a des risques de choc thermique, de maladies diverses dues au froid, ou encore d'un assèchement supplémentaire et donc de déshydratation. Dans les salons rafraîchis de l'Ephad Henry Dunant, les résidents se reposent, jouent au scrabble, certains sont même sortis dans le petit jardin attenant à l'accueil, à l'ombre de la végétation. L'établissement semble plutôt privilégié, lorsque certains établissements publics notamment sont plus en difficulté, comme à Pessac où les employés, au mois de février, étaient en grève pour dénoncer le manque de moyens humains. Le recrutement est toujours un problème, l'ARS le confirme.

Le Département finance 1h d'aide à domicile en plus pour les personnes âgées isolées

Le Département prend aussi des mesures exceptionnelles, il finance une heure supplémentaire d’aide à domicile par jour pour les personnes âgées isolées bénéficiaires de l'APA, l'allocation personnalisée d’autonomie. Mais ce dispositif touche peu de personnes en définitive : l'année dernière, sur les 22 000 bénéficiaires d'aide à domicile en Gironde, moins de 90 personnes âgées ont bénéficié de ce dispositif précis. Mais en Gironde, 50% des heures d'aide à domicile, au global, sont déjà financées par une dotation, donc par le Département. Les aides à domiciles sont aussi au contact des plus vulnérables en ces temps de fortes chaleurs, elles peuvent éventuellement conseiller aux médecins de demander une hospitalisation temporaire si nécessaire, le temps de la vague de chaleur.