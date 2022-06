Canicule en Haute-Vienne : "On travaille en slip, il fait trop chaud !"

Le mercure n'en finit plus de grimper en Limousin, où les trois départements passent en vigilance orange pour la canicule. Des conditions difficiles pour ceux qui travaillent sur des chantiers et qui s'adaptent autant que possible pour ne pas trop en souffrir. Reportage en Haute-Vienne.

La canicule est bien installée sur la Haute-Vienne, la Corrèze et la Creuse, qui font partie des départements où Météo France active la vigilance orange. Un temps difficile pour ceux qui sont contraints de travailler sous un soleil de plomb, comme les ouvriers du bâtiment. Entre bouteilles d'eau bien fraîche et pauses plus fréquentes, les salariés s'adaptent comme ils peuvent à ces conditions extrêmes. Quitte à porter des tenues inhabituelles, à l'image de Stéphane, rencontré sur le chantier d'une maison individuelle à Saint-Léonard-de-Noblat ce jeudi.

"On pose de l'isolant pour plancher chauffant... en slip ! Pas le choix, il fait trop chaud" commente cet ouvrier haut-viennois. Il faut dire que même à l'intérieur de cette habitation en construction, toutes fenêtres ouvertes pour tenter de faire circuler l'air, il fait la même température à l'intérieur qu'à l'extérieur. "C'est quasiment intenable" ajoute Stéphane en s'emparant de sa bouteille d'eau pour se rafraîchir.

"49° dans la cabine" de la pelleteuse lors d'une précédente canicule

A quelques mètres de là, Anthony Réméniéras travaille sur un autre chantier. Il remplace un système d'assainissement dans un jardin en plein soleil. Casquette bien enfoncée sur la tête, il a évidemment très chaud aux commandes de sa pelleteuse, mais il relativise en se rappelant qu'il a connu pire. "Il y a deux ou trois ans, avec de très fortes chaleurs on ne pouvait pas rester dans l'engin. On avait mis un thermomètre, on avait 49° dans la cabine, donc on ne pouvait pas travailler."

On n'en est pas encore à ce stade pour l'instant, mais Anthony évite quand même de rester trop longtemps dans sa pelleteuse. Et quand il descend, c'est pour pelleter et sceller du béton. Une tache encore plus physique par ce temps-là. "Avec la chaleur c'est plus pénible. On met beaucoup plus de temps pour faire le travail que si on le faisait par 20 degrés, on ralentit mécaniquement la cadence." Stéphane multiplie donc les pauses et saisit chaque occasion de remplir sa bouteille isotherme avec de l'eau fraîche, mais pour l'instant il estime que c'est encore tenable.

Décaler les horaires... ou pas ?

Dans ces conditions, certains patrons adaptent les horaires de leurs salariés, afin qu'ils commencent et terminent leurs journées plus tôt. D'autres y renoncent, car ils estiment que c'est difficile de décaler le travail sans déranger les voisins des chantiers. Dans l'entreprise familiale Réméniéras, dirigée par les parents d'Anthony, on a bien essayé, mais finalement les salariés et les gérants ont finalement renoncé aux horaires décalés d'un commun accord. Avec la chaleur, ils n'arrivent pas à se reposer davantage en journée et ils se couchent plus tard, dans l'espoir de profiter d'un peu de fraicheur. Pas vraiment l'idéal pour être en forme au petit matin.