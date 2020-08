Canicule en Sarthe : les conseils d'un maître-nageur pour se baigner en toute sécurité

Alors que le thermomètre va dépasser les 35 degrés en cette fin de semaine, on peut être tentés de se rafraîchir à la piscine ou dans un lac. Mais attention à garder les bons réflexes, aussi bien chez les petits que les grands. Un maître-nageur vous conseille pour vous baigner en toute sécurité.

Il faut régulièrement vérifier les brassards et bouées des enfants. Souvent en plastique, ils peuvent se détériorer rapidement

En été, avec les fortes températures, la prudence est parfois moins de mise lorsqu'on va se baigner. Ces derniers jours, le nombre de noyades a été très élevé, notamment chez des enfants en bas âge et des adolescents. Vendredi dernier, au lac de la Gèmerie à Arnage, un jeune de 18 ans a failli se noyer après être parti se baigner trop loin de la plage.

Petits et grands doivent suivre quelques règles pour éviter de se mettre en danger dans l'eau. Sylvain, maître-nageur à la piscine de Coulaines, vous donne les bons réflexes à avoir pour profiter de votre baignade en toute sécurité.

"Toujours surveiller ses enfants et vérifier leurs brassards et bouées"

Attention si vous êtes à la piscine ou près d'un lieu de baignade avec votre jeune enfant : "Une _noyade va très vite : peu importe s'il y a 20, 40 centimètres d'eau ou dix mètres_. C'est le volume d'eau avalé qui compte, détaille Sylvain. Il faut savoir que les bouées et brassards permettent aux petits de flotter, mais n'évitent pas forcément la noyade : il faut que les parents gardent un oeil sur leur enfant."

Les bouées et brassards n'évitent pas forcément la noyade

"On a aussi remarqué que les bouées et brassards, souvent en plastique, se détériorent : on peut se retrouver avec des brassards qui se dégonflent ou des bouées trouées. Il faut vérifier souvent le matériel de ses enfants," insiste le maître-nageur.

"Les adolescents ne calculent pas toujours les risques dans l'eau"

Autres baigneurs à risques : les adolescents. "La prise d'alcool peut inciter les jeunes à avoir des comportements à risques. Ou alors il y a ceux qui ne calculent pas toujours les risques, qui veulent épater leurs amis et font des sauts sans avoir vérifié la profondeur de l'eau ou se lancent dans la traversée d'un lac alors qu'ils n'ont la capacité physique pour le faire", explique Sylvain.

Se baigner dans des zones surveillées

"Il faut vraiment avoir un comportement raisonné et se baigner dans des zones surveillées : il est plus facile de venir secourir les gens quand c'est le cas", poursuit le maître-nageur.

Bien s'hydrater et se mouiller le corps avant la baignade

Avec les fortes températures, il faut boire beaucoup d'eau pour compenser la transpiration, y compris avant d'aller se baigner. Autre consigne : respecter le temps de digestion, éviter bien évidemment la consommation d'alcool et de stupéfiants, qui diminuent les réflexes.

L'idéal : prendre une douche ou s'asperger d'eau avant la baignade

"Il faut aussi aller dans l'eau par étapes : il y a des risques d'hydrocution, prévient Sylvain. Notamment pour la tête, le ventre. On _prend le temps de bien mouiller le corps_, l'idéal serait de prendre une douche avant d'aller se baigner. Le fait simplement de s'asperger permet de baisser la température du corps avant d'aller se baigner", conclut le maître-nageur de la piscine de Coulaines.