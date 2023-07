Canicule : la piscine de Bollène gratuite pendant l'épisode de chaleur

Le Vaucluse reste en vigilance orange à la canicule ce jeudi, et pour aider à se rafraîchir, l'espace aquatique de Bollène est ouvert gratuitement. Jusqu'à la fin de l'épisode de chaleur, la piscine sera ouverte aux mêmes horaires et avec les mêmes règles d'entrée que d'habitude, pour tous et gratuitement.

ⓘ Publicité

La bibliothèque municipale sera également ouverte l'après-midi pour ceux qui veulent trouver un endroit frais où se poser.