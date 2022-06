Canicule et feu de forêt en Dordogne : "il est possible qu'on passe en risque sévère prochainement"

Sur une échelle de 1 à 5, le risque de feu est pour le moment fixé à 3 en Dordogne. "Le risque est modéré" précise Christophe Maganou, lieutenant colonel des pompiers en Dordogne, car "la végétation a bien repoussé, il y a beaucoup de verdure". Mais la situation risque de s'aggraver. Le département est en vigilance orange à la canicule depuis ce mercredi 15 juin. On attend jusqu'à 41 degrés par endroit ce samedi. "Avec les chaleurs que nous allons connaitre et le léger vent, il est possible qu'on passe en risque sévère dans les prochains jours", explique le pompier, conseiller départemental feu de forêt. Il était l'invité de France Bleu Périgord ce vendredi.

Avion de reconnaissance et renfort des équipes en cas de risque sévère

En cas de risque sévère, un dispositif spécifique est mis en place. Le nombre de véhicules et les équipes sont renforcés. Un avion survole aussi la Dordogne pour vérifier en permanence s'il y a des départs de feu. Le département compte 1.500 pompiers, dont 236 volontaires. "C'est un département où on a de gros problèmes de disponibilité" précise Christophe Magnanou. L'été, des saisonniers arrivent en renfort.

Appel à la vigilance

Pour éviter les incendies, le lieutenant colonel appelle à la vigilance. Un mégot lancé par la fenêtre peut provoquer un accident. Il est aussi interdit de brûler des déchets en forêt ou à proximité. Cette interdiction n'est pas toujours respectée selon lui. Enfin, les barbecues ou les feux de camp sont interdit en forêt.