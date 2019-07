Canicule et risque incendie : la commune de Lège-Cap-Ferret ferme ses pistes cyclables

Lège-Cap-Ferret, France

Les agents communaux ont installé des panneaux d'interdiction aux entrées des pistes cyclables et la mairie a communiqué la nouvelle sur sa page Facebook : "En raison des fortes chaleurs et du risque accru d’incendie : le réseau de pistes cyclables forestier est totalement fermé à la circulation (vélos et véhicules à moteur).

> de 14h à 22h > au moins jusqu’au 26 juillet inclus

"Il s’agit d’un arrêté préfectoral", ajoute la mairie, "que nous sommes tenus de faire appliquer, en partenariat avec l’ONF. Lutter contre le risque incendie est la priorité absolue. _L’interdiction est limitée dans le temps et proportionnée au regard du risque_."