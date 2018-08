Dijon, France

Alors qu'en hiver, des places en centre d'accueil sont spécialement mises en place... En période estivale, il est compliqué de trouver un coin frais, hors du bitum. La SDAT, Société dijonnaise de l'assistance par le travail, qui organise un accueil et des maraudes toute l'année, s'investit dans un programme spécial canicule cet été.

Je préfère vivre dans la rue l'hiver que l'été. Un : il y a plus d'aides l'hiver. Deux : l'hiver on peut faire des feux. C'est beaucoup plus facile de se réchauffer l'hiver ... que l'inverse ! Sur Dijon comparé à d'autres villes, il n'y a pas beaucoup de points d'eau. C'est vraiment ça qui est le plus contraignant - Nicolas, ancien SDF qui a vécu 6 ans dehors

Le centre d'accueil SDAT du centre-ville sera ouvert exceptionnellement dimanche en raison de la canicule, pour que les personnes puissent se mettre à l'abris du soleil, se restaurer, boire et se doucher.

Il y aussi une augmentation du nombre de maraudes : une à deux maraudes journalières, pour voir si des personnes sont en difficulté par rapport en chaleur, distribuer de l'eau et leur rappeler les consignes de prévention par rapport à la canicule. Si les personnes sont en état physique inquiétant, la DAT appelle le 15 ou 115. Enfin, les certains d'entre-eux peuvent être rapatriés dans une salle climatisée, la salle de la manutention.

"Le fait qu'il y ait de grosses chaleur va forcément avoir des conséquences sur leur état de santé", explique Sabrina Saudet, responsable du centre d'accueil centre-ville de la Sdat :

"Il y a une habitude de vie de rue qui fait qu'on est moins apte à réagir aux signaux du corps" - Sabrina Saudet, responsable du centre d'accueil centre-ville de la Sdat Copier

Des dispositifs pour s'hydrater, mais moins de places d'accueil qu'en hiver

Parmi les dispositifs, une maraude "bus-douche". C'est en fait le campingcar "amour propre" mis en place cette année. Ils s'installent une fois par semaine place Wilson Churchill à Dijon, au lieu d'une fois toutes les deux semaines.

La douche est une nécessité pour se rafraîchir sous 35 degrés, mais ce bus est surtout un lieu de rencontre. Un lieu pour se retrouver à l'ombre des arbres, près des fontaines pour laisser jouer les chiens et discuter.

"Les personnes s'oublient et se retrouvent avec des brûlures" - reportage à la maraude du bus-douche "L'amour propre" à Dijon Copier

Il est certes plus simple de dormir dehors en hiver, mais nombre de centres d'accueil ferment leur portes en été, laissant moins de place pour se protéger de la chaleur. En ce moment à Dijon, un seul centre d'accueil d'urgence de 50 places est ouvert la nuit, contre quatre dispositifs en hiver : le centre du 115, la halte de nuit de la STAD, la Croix rouge et le centre d'hébergement Emmaüs.

"L'été c'est plus compliqué. Les personnes sollicitent quotidiennement le 115 et peuvent être accueillies un soir mais pas le lendemain," explique Maëva, membre de la STAD. L'été dernier en France, plus de la moitié des appels au 115, le numéro national pour placer les personnes dans les hébergements d'urgence, n’ont pas abouti.