Canicule : face aux fortes chaleurs, le short cherche sa place en entreprise

Au frais, dans le bureau climatisé de son entreprise spécialisée dans l'informatique à Labège, près de Toulouse en Haute-Garonne, Benoît porte un pantalon beige. Décision de la direction, "une tenue assez sérieuse" est demandée avec "pantalon et chemise" explique le salarié qui aurait aimé affronter les températures caniculaires avec un short, mais se permet un t-shirt : "C'est compliqué, c'est chaud ! Heureusement qu'il y a la climatisation".

Formellement, le short n'est pas interdit pas le code du travail, mais une tenue particulière peut être exigée par raison de sécurité, d'hygiène ou pour respecter par exemple un certain standing, dans tous les cas, elle doit être justifiée. Dans les faits, le port du pantalon reste pourtant majoritaire chez les hommes .

Recherche de confort

Mais quand le thermomètre s'approchent des 40 degrés, le short fait son apparition. "La règle, c'est que les gens puissent faire leur travail dans de bonnes conditions et mettre un short en fait partie avec les fortes chaleurs" explique Frédéric Boursier dirigeant d'une société de caméras à usage scientifique qui n'impose pas de règle vestimentaire . Lui, porte un pantalon, mais son salarié, Romain Hernandez, a mis un short en jean "pour avoir du confort, mais garder quand même une apparence "habillée".

"On a aucune règle, le short n'est pas un problème, mais on a des convenances particulières quand on a des réunions un peu plus officielles où l'on mettra des tenues plus appropriées" détaille Stéphane Panin, dirigeant d'un bureau d'étude à Labège. Une condition comprise par l'une de ses cinq salariés, Chantal Chalhoub "ça dépend de l'emploi du temps, quand je sais que j'ai une réunion ou une conférence, je m'habille différemment, parfois même s'il fait très chaud, sur les chantiers, il faut des vêtements adaptés."

Changement de génération

Si dans le monde de la start-up, les règles sont souples, c'est aussi parce qu'elles accompagnent un changement de mentalité qui favorise le port du short en période de canicule. "Je trouve que les trentenaires viennent plus facilement en short", analyse Frédéric Boursier, "au-dessus de 40 ans, les gens font encore un peu plus attention à ne pas mettre de short, il y a une hésitation et une culture du pantalon".