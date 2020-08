Canicule : interdit de se balader torse nu aux Sables d’Olonne

Avec des températures de plus de 30 degrés ces derniers jours, la tentation est grande de quitter la plage sans se rhabiller et de rentrer chez soi torse nu et en maillot de bain. Aux Sables d'Olonne, c'est impossible. Depuis un an, un arrêté municipal est en vigueur, il oblige les estivants à enfiler un tee-shirt dès qu'ils quittent le sable et qu'ils se promènent sur le remblai et dans les rues du centre ville. En cas d’infraction, l'amende est de 38 euros mais la mesure est plutôt bien respectée et comprise par les vacanciers.

« C’est surtout une histoire d’hygiène pour moi. Je comprends totalement. Et puis je n’ai pas forcément envie de voir le torse poilu de n’importe qui » - Un vacancier

La municipalité des Sables d'Olonne préfère jouer la carte de la pédagogie plutôt que de la répression. Cette saison, aucune contravention n’a été dressée.

Des affiches de prévention ont également fleuri aux quatre coins de la ville. Elles ont été dessinées par un illustrateur local. Elles mettent en scène des personnages humoristiques, comme Norbert Poilodeau qui adore se promener torse nu en ville.

Une des affiches qui invitent les passants à garder leur tee-shirt dans les rues des Sables d'Olonne © Radio France - Axel Gambaracci

Forte du succès de cette campagne, la ville a créé des affiches avec d’autres héros. Une bande dessinée est même en préparation.