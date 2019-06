Canicule : l'école maternelle de Nérondes fermée jeudi et vendredi

Alerté par la direction de l'école, le maire de Nérondes, Roland Gilbert a pris la décision de fermer l'école maternelle jeudi 27 et vendredi 28 juin à cause de la canicule. Une garderie sera tout de même assurée pour les parents qui ne peuvent garder leurs enfants.

Nérondes, France

Selon Météo France, les journées de jeudi 27 et vendredi 28 juin 2019 compteront parmi les plus chaudes de cet épisode de canicule. Le thermomètre dépassera les 40 degrés (41 degrés prévus jeudi). La directrice de l'école primaire a donc alerté le maire, Roland Gilbert, mardi 25 juin : il fait déjà très chaud dans les classes malgré les mesures mises en place. "On a baissé les stores, mis des ventilateurs, on s'est assuré qu'il y ait de l'eau à disposition mais il fait vraiment trop chaud", explique le Maire.

C'est donc à l'issue de cette concertation avec l'édile que la décision de fermer l'école maternelle pour ces deux journées a été prise, pour protéger les enfants, qui comptent parmi les personnes les plus fragiles en cas de fortes chaleur.

"Ce sont de petits enfants, âgés de 3 à 6 ans. Le danger est d'autant plus important que, pour les amener à la cantine, il faut traverser une partie du bourg à pied. On n'a pas voulu prendre le risque qu'il y ait des malaises ou des coups de chaud." - Roland Gilbert, maire de Nérondes

Le maire assure que tous les parents ont été prévenus. Un service de garderie sera tout de même assuré pour les parents ne pouvant faire garder leurs enfants.