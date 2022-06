Canicule - La Corrèze en vigilance jaune

La Corrèze est en vigilance jaune pour un pic de chaleur à partir de ce mercredi matin. Le thermomètre va continuer de monter et dépasser les 36°C vendredi, sans redescendre sous les 19°C la nuit. La situation devrait durer jusqu'à samedi, où Météo France prévoit 39°C à Beaulieu-sur-Dordogne.

Attention aux fortes chaleurs ces prochains jours en Limousin. Les pics de chaleurs annoncés depuis plusieurs jours arrivent par le sud ouest. Le département de la Corrèze est en vigilance jaune à partir de ce mercredi matin.

La préfecture appelle à la plus grande prudence, notamment vis à vis personnes âgées mais aussi les personnes sans domicile fixe ou qui n'ont pas de possibilité de se mettre au frais. Plusieurs lieux de fraicheur ouvrent leurs portes comme à Tulle où un espace climatisé à la résidence autonomie "Résidence de Nacre" est ouvert aux personnes vulnérables de 8h à 20h, avec point d’eau et sanitaires. Les horaires de l'accueil de Brive sont étendus, deux maraudes quotidiennes sont mises en place et une distribution d'eau organisée régulièrement.

"Quand la température augmente, il faut boire beaucoup et se rafraîchir, éviter de sortir aux heures les plus chaudes" insiste la préfète de la Corrèze, Salima Saa, en visite à l'Ehpad d'Arnac-Pompadour. Elle demande aussi aux proches des personnes âgées "de bien faire attention et de vérifier qu'elles s'hydratent bien". Des mesures de bon sens.

A Limoges, la piscine de Beaublanc va ouvrir en continue sauf le week-end et avec des horaires étendus, à partir de ce jeudi et jusqu'à la semaine prochaine.