Le pays n'a pas connu de telles températures depuis 2006 et les magasins électroménagers en subissent les conséquences. Climatiseurs, ventilateurs et colonnes d'air se vendent comme des petits pains, jusqu'à la rupture des stocks.

Comme à chaque épisode de canicule, les affaires des vendeurs de climatiseurs et ventilateurs ont bien marché... Voir trop ! Sous fortes chaleurs, les clients se ruent souvent dans l'urgence en magasin pour s'offrir un peu d'air. Les boutiques se trouvent en rupture de stock, une demande à laquelle les fournisseurs ne peuvent plus forcément répondre.

Des rayons dévalisés et des stocks qui touchent à leur fin

D'ici mercredi, jour où les températures devraient baisser, certains magasins pourraient se retrouver sans aucun ventilateur, climatiseur ou colonne d'air disponible. Petit tour des magasins électroménager de la Toison d'Or, la zone commerciale de Dijon, où l'on trouve l'air climatisé, mais plus beaucoup de ventilateurs.

Les très fortes chaleurs achèvent leur progression vers le nord aujourd'hui. Ce week-end : léger fléchissement des températures au nord avant une nouvelle hausse dès lundi. La #canicule2018 s'estompera à partir de l'Ouest dès mercredi. #VigilanceOrange#caniculepic.twitter.com/hrKY1pfHZL — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) August 3, 2018

Dans un magasin où 27 ventilateurs ont été livrés 1h30 plus tôt, il n'en reste déjà qu'une petite dizaine : tous en exposition. Bernard a fait trois boutiques avant de trouver la perle rare : "apparemment il n'y a pas beaucoup de choix ... Je vais prendre ce modèle, ça va quand même nous dépanner.Au bout d'un moment il fait trop chaud, on a besoin d'un ventilateur."

"Hier on a vendu l'ensemble du stock, la gondole ce matin était complètement vide. Il nous reste quelques stocks en entrepôt, qui vont arriver à zéro très rapidement," explique Pascal, directeur de ce magasin.

Ils ont même travaillé avec de nouvelles marques, avec lesquelles ils n'ont pas l'habitude de travailler, afin de répondre à la demande des clients. "Les fournisseurs eux-mêmes ne sont plus en capacité de production... Relancer une production mettrait beaucoup trop longtemps pour que ça puisse arriver chez tous les distributeurs. D'ici mercredi maximum, il n'y aura plus aucun stock sur nos magasins," ajoute Pascal.

Une gestion de stocks en fonction des prévisions météo

"Il n'en en pas ici non plus ? Ha, et bien on va mourir hein ! Vous allez nous enterrer... Ils auraient pu prévoir, ils voient bien la météo quand même !", s'exclame Jacqueline,une cliente qui a déjà fait plusieurs magasins, arrivant dans un énième rayon dévalisé.

C'est une gestion de stocks raisonnée selon le directeur de magasin : "d'année en année, il y a parfois des reports de stock, car les stocks précédents se sont pas forcément vendus."

Ils travaillent aux côtés de prévisionnistes, en lien étroit avec des météorologues. Mais il est difficile de prévoir justement.

Chaque année on prévoit en amont un certain stock. La problématique c'est que prévoir le temps est toujours un peu compliqué : les achats se font trois mois avant les périodes. Une telle vague de chaleur n'était pas non plus prévisible, sinon on aurait pris beaucoup plus de stock - Pascal, gérant de magasin

Même phénomène pour les climatiseurs : les modèles en exposition sont les derniers du magasin © Radio France - Sophie Allemand

Il est dangereux de dormir avec un ventilateur, selon le spécialiste du sommeil Mark Reddick qui a écrit dans le magazine Sleep Advisor. Le brassage de l’air provoquant la dispersion des germes, l'utilisation de ces appareils pendant la nuit serait à l'origine de sinusites, maux de tête ou encore de crampes.