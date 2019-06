Canicule : la Haute-Garonne passe au niveau 3 du plan de prévention

Toulouse, France

L'épisode caniculaire s'intensifie. La Haute-Garonne, et quatre autres départements de la zone Midi-Pyrénées (l'Aveyron, le Tarn, le Tarn et Garonne et le Lot) sont placés en vigilance orange par Météo France. Le niveau trois du plan canicule prévoit, en conséquence, la mise en place de mesures à destination des plus fragiles.

La carte de France de la vigilance météo par rapport à la canicule. - Météo France

Quelles mesures ?

À Toulouse, une cellule de veille active contacte quotidiennement des personnes identifiées comme vulnérables et isolées - elles sont une centaine identifiée - et qui ont fait la démarche de se faire recenser. La Mairie déploie également un "Plan Bleu" auprès des seniors résidant dans les EHPAD gérés par la collectivité pour renforcer toutes les mesures de prévention (hydratation, climatisation, etc) auprès des personnes âgées fragiles. Les plus jeunes eux sont aussi surveillés, et la municipalité prévoit en effet des rafraîchissements et la distribution de brumisateurs.

Côté piscine, les horaires d'ouvertures pourraient s'étendre. C'était déjà le cas en août dernier. La piscine Nakache avait alors fermé à 21h30 au lieu de 20h30.

"Pas de circulation différenciée à ce stade"

En raison de la canicule et de la pollution, la circulation différenciée sera mise en place mercredi 26 juin à Paris et en banlieue. Les vignettes 5, 4 et 3 (pour la première fois) n'auront pas le droit de circuler. Une mesure qui à Toulouse, n'est pas encore d'actualité explique le préfet de région Etienne Guyot.

"Le cycle de pollution dépend de la température, de la circulation, de la chaleur, du vent, qui en ce moment souffle et donc empêche les particules de rester au dessus de Toulouse. Nous verrons en fonction des prévisions d'ATMO [...] À Toulouse, nous n'avons jamais utilisée cette mesure, mais d'autres peuvent être prise comme la réduction de vitesse, d'informations sur les panneaux, etc. Tout cela se fait de façon rationnelle, en réunissant une commission départementale. Nous verrons bien comment la situation évolution."

A noter que le Gers, les Hautes-Pyrénées et l’Ariège sont placés en vigilance jaune canicule.