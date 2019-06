Canicule : la mairie de Neuvy-Saint-Sépulchre prend contact avec les habitants vulnérables

Face à la canicule, certaines mairies ont mis en place des registres spéciaux pour inscrire les habitants les plus vulnérables. À Neuvy-Saint-Sépulchre, dans l'Indre, c'est le maire et son adjointe qui prennent directement des nouvelles de leurs administrés de plus de 80 ans.

Comment s'assurer que les personnes âgées vont bien pendant la période de canicule ? Ce sont souvent les plus vulnérables face à la chaleur. Certaines communes de l'Indre ont mis en place des registres spéciaux : les personnes âgées et isolées s'y inscrivent, ce qui permet à la préfecture d'accélérer la mise en place de mesures en cas de déclenchement du plan 2 ou 3 canicule. Dans les villages, ce sont parfois les maires et les adjoints qui s'y collent et qui s'assurent du bien-être de leurs administrés. C'est le cas à Neuvy-Saint-Sépulchre, une commune de 1690 habitants

Une trentaine d'appels à passer

Ce lundi, Marie-Annick Beaufrère, la première adjointe de la mairie de Neuvy-Saint-Sépulchre, s'est chargée d'appeler les personnes âgées de la commune. Il y a environ 140 habitants qui ont plus de 80 ans dans la commune mais un premier tri a été fait à partir des listes électorales : la mairie cible ceux qui sont plutôt isolés. Il reste donc une trentaine d'habitants à appeler.

On est assez proches des personnes un peu plus âgées donc on a pensé que ce type de contact, c'était quand même plus sympathique et plus intéressant que d'avoir un listing et d'attendre que les gens nous contactent.

Marie-Annick Beaufrère, la première adjointe de la mairie de Neuvy-Saint-Sépulchre

Après chaque appel, l'adjointe prend des notes sur la liste devant elle : "Pas de besoin" est inscrit à côté du nom des habitants qui ne souffrent pas de la canicule. "Nous avons beaucoup de réponse du type : pour l'instant je n'ai pas de besoin, j'ai ce qu'il faut, ou j'ai quelqu'un qui s'occupe de moi, souvent ce sont des voisins ou des parents qui ne sont pas très loin. Nous n'avons pas eu de réponses de quelqu'un qui aurait un besoin pressant de quelque chose", affirme Marie-Annick Beaufrère.

En cas de besoin, la liste peut être transmise à la préfecture de l'Indre.