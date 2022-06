Canicule : la préfecture des Landes interdit les événements publics en journée

La préfecture des Landes dépose un arrêté pour interdire les manifestations en plein air ainsi que les évènements sportifs dans des équipements fermés et non-climatisés. Ces interdictions concernent tous les évènements entre 14h et 19h ce vendredi 17 juin, entre 10h et 19h dès demain.

La canicule et ses conséquences. Face aux très fortes chaleurs attendues ces prochaines heures, la préfecture des Landes dépose un arrêté pour interdire toutes les manifestations en plein air, en dehors des marchés, ainsi que les manifestations sportives dans des équipements fermés et non climatisés sont interdites. Ces interdictions ne sont effectives qu'entre 14h et 19h ce vendredi 17 juin et de 10h et 19h dès demain. La préfecture lèvera ces interdictions lorsque le département sortira de la vigilance rouge canicule.

Une cellule d’information du public est activée par la préfecture des Landes. Si vous avez une questions particulière, vous pouvez contacter les services préfectoraux au : 09.70.80.90.40.

Les évènements annulés ou décalés

Cet arrêté à déjà des conséquences sur le territoire landais. Les traditionnelles fêtes d’Aire-sur-l’Adour modifient leur programme. La cité célèbre ce samedi le cinquantenaire des arènes Maurice-Lauche. La journée devait être à double ration taurine est finalement amputée.

En raison de l'arrêté, la corrida de ce samedi matin prévue à 11h est reportée à une date ultérieure. En revanche, celle du soir prévue à 18h avec la ganaderia de Valdefresno est repoussée à 19h après accord de la préfecture.