Canicule : la récolte des blancs démarre sous des températures extrêmes, dans le bordelais

Accroupi dans les vignes, il faut couper les grappes de raisin blanc, trier, remplir la caisse, la donner au porteur, puis recommencer. Les vendanges ont démarré mercredi 23 août au château Lafargue dans le Pessac-Leognan, comme pour plusieurs vignerons et vigneronnes du bordelais, et ce, malgré la canicule.

Des horaires aménagés

"Le raisin est mur, et on ne peut pas vraiment attendre pour le récolter" regrette Carole Peyrout, gérante du château Lafargue, un domaine familial du Pessac-Léognan. Il ne faudrait pas risquer de laisser s'abîmer le fruit d'un dur labeur, après une année difficile pour la filière du vin. Ici, le mildiou n'a pas été dévastateur, la récolte s'annonce bonne. Alors pour les vendanges "on s'adapte", d'abord sur les horaires : les saisonniers travaillent de 7h à midi "maximum", et non pas 15h comme d'habitude.

30 °C dès 9h du matin

Mais déjà, à 9h, on frôle les 30 °C dans les vignes, et les 35 °C sont dépassés à l'approche de midi. "Pour les travailleurs et travailleuses, "c'est dur, mais on fait aller". Fabien est à l'ombre des vignes en début de matinée mais "quand le soleil est haut, c'est fini l'ombre, à 10h ça commence à être dur..." Voire "suffocant, à partir de 11h", décrit Eurydice et beaucoup de ses collègues. Tous et toutes ont le sourire et beaucoup de courage, c'est, pour beaucoup, leur première saison. Il faut ajouter les difficultés physiques à la chaleur "moi, j'ai commencé hier et avec les courbatures ça m'a fait mal au dos, raconte une jeune saisonnière, chapeau de paille sur la tête. Donc j'ai une ceinture abdominale aujourd'hui", qui lui tient bien chaud...

De l'eau à volonté, un endroit climatisé pour les coups de chaud

En plus des horaires aménagés, Carole Peyrout s'assure chaque matin que ses saisonniers sont bien équipés (chapeau, casquette) et qu'ils ont de quoi s'hydrater. "Il y a un 4x4 qui les suit près des vignes, avec un jerricane d'eau pour se rafraichir, et des bouteilles d'eau pour s'hydrater. "On prend deux pauses dans la matinée, explique Eurydice***, et on peut aller se rafraîchir dans le chai, c'est climatisé là-bas"*** Un havre de paix à 16 degrés, et seulement quelques minutes des vignes. Mais Caroline Peyrout et toute l'équipe de vingt saisonniers dans ses vignes n'attendent qu'une chose : que les températures redescendent. Les vendanges devraient durer entre 10 et 15 jours. Les suivantes, pour les 12 hectares de rouge, ne poseront pas les mêmes inquiétudes : elles se font à la machine, pas à la main !

Le raisin, lui aussi, doit être refroidi !

Il n'y a pas que les travailleurs et travailleuses qui ont chaud : le raisin, lui aussi, est exposé à la chaleur toute la journée et c'est mauvais, comme l'explique le technicien du château de Lafargue, Philippe Simonnet :

"Plus il sera chaud, plus il va être fragile et sujet à l'oxydation, aux pertes aromatiques et aux risques qu'il se développe des micro-organismes"

Pour le refroidir, donc, le château utilise de la "carboglace", ça ressemble à des glaçons mais c'est un tout petit peu plus frais : -72 °C ! Les blocs sont constitués de dioxyde de carbone à l'état solide. Le CO2 va se sublimer en gaz froid, et ainsi baisser la température des raisins dans la cuvez de conservation. Il est par exemple utilisé pour conserver des vaccins lors de transports. Le raisin est cueilli, il arrive au chai dans la demi-heure et est placé dans un système avec un tapis élévateur, qui le mène à un érafloir vertical, pour séparer le raisin de ses restes végétaux, feuilles et branches. Il part ensuite vers le garde vin en inox. C'est à ce moment là que le raisin est refroidi.

Sous forme de plus gros blocs ou de petits "grains de riz", le carbo glace est du dioxyde de carbone à l'état solide. © Radio France - Ségo Raffaitin

"Avec les grosses chaleurs, on doit mettre beaucoup de carbo-glace, on arrive à l'amener à 15 degrés" explique Philippe Simonnet. La réfrigération continue pendant tout le travail du raisin et du jus, jusqu'au début de la fermentation alcoolique, donc pendant une bonne semaine. La carboglace c'est cher, tous les châteaux ne vendent pas leurs bouteilles à des prix assez élevés pour leur permettre de s'offrir ce type de réfrigération qui protège les récoltes.