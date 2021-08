Canicule : la Ville de Cannes ouvre des salles climatisées

Face à la vague de chaleur qui frappe le sud du pays, et qui a conduit Météo France à placer les Alpes-Maritimes en vigilance orange canicule, la mairie de Cannes a annoncé, ce vendredi des mesures, notamment à destination de ses populations les plus fragiles. Ainsi elle a annoncé ouvrir sept lieux climatisés pour permettre à tous de venir se rafraîchir entre 9 et 17 heures.

La mairie va aussi appeler tous les jours 38 personnes désignées comme "ultra prioritaires" du fait de leur vulnérabilité et de leur isolement. Elle a déjà contacté, écrit-elle, les 892 personnes du fichier prévention isolement pour les inciter à s'hydrater et leur rappeler d'éviter de sortir aux heures les plus chaudes.

Dans ce communiqué, la mairie annonce aussi d'autres mesures, comme l'ouverture des douches municipales au public, l'installation de mini-piscines pour les enfants et la mise à disposition de bouteilles d'eau dans les locaux du CCAS.

La liste des salles climatisées

Salle de restauration du CCAS, 19 avenue de Lattre de Tassigny ;

Club Bel Âge Bocca, 25 avenue Michel Jourdan ;

Club Bel Âge Noyer, 73 cours Félix Faure ;

Club Bel Âge Carnot, 28 avenue du Petit Juas ;

Club Bel Âge Notre-Dame des Pins, 30 boulevard Alexandre III ;

Cannes Bel Âge – Service Prévention, 2 rue Sergent Bobillot ;

Médiathèque Ranguin, rue Alfred de Musset.