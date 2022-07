Le département de l'Hérault est toujours en vigilance canicule. La ville de Montpellier ouvre certains lieux publics plus tard pour permettre aux plus fragiles de se rafraîchir.

Canicule, la ville de Montpellier active son plan d'urgence pour les plus fragiles

Pour faire face aux fortes chaleurs et à la vigilance canicule , la mairie de Montpellier active son Plan Communal de Sauvegarde. Un plan qui prévoit une attention particulière auprès des seniors.

Elargissement des horaires d'ouverture des clubs Age d'Or (jusqu'à 19h au lieu de 17h)

Surveillance rapprochée grâce aux facteurs dans le cadre de la procédure Proxivigie.

Certains lieux publics sont ouverts plus tard que d'habitude : les parcs et les jardins ferment à 21h30 sauf les jardins du Peyrou qui ferment à minuit.

L'hôtel de ville est ouvert aux plus fragiles 24 heures sur 24 à la demande de Michaël Delafosse, le maire de Montpellier qui invite sur son compte twitter chacun " à venir se mettre au frais dans vos lieux publics".

Dimanche, les musées le Pavillon populaire et le Moco sont restés ouverts jusqu'à 19H ainsi que la médiathèque Emile Zola.