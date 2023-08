Canicule : les Villes de Nîmes et Alès ouvrent des centres de rafraîchissement au public

Placée en vigilance rouge canicule par les services de Météo France, la Ville de Nîmes a activé le niveau 4 du plan communal de sauvegarde. Elle annonce, ce mercredi, l’ouverture de sept centres de rafraîchissement. Ces lieux climatisés et adaptés aux normes PMR, qui accueillent déjà du public pour leur fonction première, donnent désormais la possibilité aux personnes qui le souhaitent de s’offrir une pause fraîcheur et boire de l’eau gratuitement. Sont concernés, Carré d’Art, le musée de la Romanité, le centre social André Malraux, la maison des associations, le centre social Simone Veil, le pôle promotion santé, et le centre social Emile Jourdan.

Vous pouvez retrouver sur nimes.fr la carte des points de rafraîchissement, comportant l’emplacement des centres de rafraîchissement et des fontaines en centre-ville.

ⓘ Publicité

À Alès, deux points frais accueillent le public : l'Espace Alès-Cazot (14, rue Jules Cazot) est ouvert 24h/24 à partir de ce mercredi midi. Pour les seniors uniquement, le foyer de l’Abbaye sera accessible de 8h30 à 17h.

Par ailleurs, neuf points d’eau ont été installés afin que chacun puisse s’hydrater suffisamment. Ils sont situés sur le parvis du Cratère, sur la place Gabriel Péri, sur la place des Martyrs-de-la-Résistance, aux Jardins du Bosquet, au Colombier (haut du parking), sur la berge du Gardon (en bas des grands escaliers), sur le champ de Foire, ainsi qu’au Club House du complexe sportif de la Prairie.

Des brumisateurs fonctionnent également de 10h à 23h sous la passerelle du HUP, place des Martyrs-de-la-Résistance. Il est également possible d’aller se rafraîchir à Alès Plage.