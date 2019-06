Canicule : la ville de Tours fermera 13 écoles et 8 crèches jeudi et vendredi

Le maire de Tours et le DASEN, le DIrecteur Académique des services de l'Education nationale, sont tombés d'accord sur une série de mesures pour faire face à la canicule. Parmi ces points, la fermeture totale de 13 écoles et de 8 crèches.

La ville de Tours a décidé de fermer tous les établissements accueillant des enfants et identifiés comme "les plus sensibles à la chaleur"

Tours, France

Face aux températures exceptionnelles qui s'annoncent (on pourrait frôler les 40 degrés en Indre-et-Loire dès ce mercredi), Tours prend des décisions plutôt radicales pour les journées de jeudi et vendredi.

La ville décide d'abord de fermer 13 écoles maternelle et élémentaire, des écoles "identifiées comme les plus sensibles à la chaleur". Il s'agit des établissements suivants :

- La maternelle J. de la Fontaine

- L’élémentaire C. Bernard

- La maternelle S. Kleiber

- La maternelle J. Mermoz

- L’élémentaire M. Bastié

- La primaire Maupassant-Montjoyeux

- La maternelle A. Daudet -

L’élémentaire F. Mistral

- La primaire Vigny-Musset

- La maternelle et l’élémentaire Alain

- La maternelle et l’élémentaire A. Rimbaud

- L’élémentaire J. Giraudoux

- La maternelle Giraudeau

En conséquence, dans ces écoles publiques, les enfants ne seront pas accueillis pendant ces deux jours.

Par ailleurs, la ville décide d'inciter fermement les familles à garder leur enfant à la maison ces jeudi et vendredi, quelle que soit l’école qu’ils fréquentent. Un numéro vert est également mis en place afin que les familles puissent obtenir plus d’informations. C'est le 02 47 21 66 47.

Tours annule aussi les fêtes d’école qui étaient prévues ces jours là dans les écoles publiques. Charge à ces dernières de reporter ces événements lorsque les conditions climatiques seront plus favorables.

Les crèches aussi touchées par les fermetures

Les crèches municipales les plus sensibles à la chaleur seront elles aussi fermées jeudi et vendredi. Il s'agit des établissements suivants : Crèche collective Grécourt/ Crèche collective Giraudeau / Multi-accueil Leccia / Crèche collective et halte-garderie Fontaines / Crèche collective Paul Louis Courier / Multi-accueil Europe / Multi-accueil Monconseil / Multi-accueil Hallebardier. Les autres resteront ouvertes, même s'il est "fortement conseillé de garder les enfants à la maison". On parle là des établissements suivants : Crèche collective et multi-accueil Charles Boutard / Crèche collective Heurteloup / Crèche collective Tonnelé / Multi-accueil du Sanitas / Multi-accueil des Tanneurs / Multi-accueil Toulouse Lautrec / Halte-garderie des Halles / Halte-garderie Rochepinard / Crèche familiale Monconseil).

Par ailleurs, le Péristyle de l’Hôtel de Ville ouvrira ses portes avec un accueil rafraîchissant de 9h à 19h, jeudi et vendredi. De même pour le Palais des Congrès, au niveau de « L’espace reflet » (bar -1) mercredi, jeudi et vendredi, de 9h à 19h.

Le CCAS (Centre communal d’action sociale de Tours) va aussi contacter toutes les personnes inscrites sur le registre canicule afin de leur rappeler les règles élémentaires en cas de fortes chaleurs. Si à cette occasion, le CCAS sent une personne en difficulté, il pourra ainsi prévenir les secours. Par ailleurs, toutes ces personnes ont accès aux salles réfrigérées des Ehpad.

Les parcs et jardins municipaux ouvriront exceptionnellement leurs portes en continu, de ce mercredi soir à samedi soir. Les horaires de la piscine du Mortier seront élargis : jeudi de 10h à 21h, vendredi de 12h à 16h et de 18h30 à 21h30. La piscine Bozon élargira également ses horaires : mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 14h. Le Centre Aquatique du Lac sera exceptionnellement ouvert le samedi 29 juin, de 10h à 21h, et dimanche 30 juin, de 9h à 19h. Enfin, La ville encourage les commerçants, et notamment les bars et les restaurants, à permettre le remplissage de bouteilles d’eau dans leur établissement pour ceux qui en exprimerait le besoin.