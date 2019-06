Canicule : le CCAS de Marcheprime au chevet des personnes âgées

La Gironde s'apprête à affronter la vague de chaleur. 38 degrés sont attendus ce mercredi après-midi. La préfecture pourrait décider de déclencher le niveau orange du plan canicule. Si c'est le cas les municipalités vont devoir prendre un certain nombre de mesures. A commencer par la surveillance des personnes âgées qui vivent à domicile.

Les services sociaux des mairies sont tenus de mettre à jour une liste de ces personnes fragiles et en cas de canicule, de s'assurer qu'elles sont en bonne santé. A Marcheprime, Muriel Vendrell, conseillière du CCAS tient une liste d'une trentaine de personnes à contacter en cas d'alerte.

On appelle les personnes tous les jours pour voir si tout va bien. On vérifie qu'elles ont reçu la visite de proches ou de leurs médecins si elle suivent un traitement. S'il le faut on se déplace chez elles. En cas d'urgence on peut même faire intervenir la police municipale.