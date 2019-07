Canicule : le CCAS de Vesoul veille sur les personnes âgées isolées

A la veille de la journée la plus chaude de semaine, le CCAS de Vesoul veille sur les personnes âgées isolées.

Vesoul, France

Le CCAS de Vesoul veille sur les personnes âgées isolées et fragiles tout au long de l'année. En période estivale et particulièrement lors de canicule, trois agents contactent par téléphone deux fois par jour 18 personnes âgées de la ville de Vesoul qui en ont fait la demande. Pour Claude Ferry, adjoint à la ville de Vesoul en charge des affaires sociales, "on a toujours ce que l'on appelle les invisibles".

Sur la ville de Vesoul on compte en effet environ 400 personnes qui sont dans des établissements comme des maisons de retraites ou EHPAD. Mais le problème ce sont les personnes isolées qui vivent seules. En mars dernier, le CCAS a contacté 178 personnes âgées qui ne sont pas dans des structures spécialisées. Cela correspond à 123 personnes âgées, et 55 personnes de plus de 90 ans. Sur les 178 personnes contactées, 18 ont demandé durant l'été à être contactées deux fois par jour par le CCAS.

Une écoute très attentive

Les agents du CCAS qui appellent deux fois par jour sont très attentives aux personnes âgées au bout du fil. Claude Ferry explique que par la voix, sans le savoir on transmet beaucoup d'informations, et les professionnels savent interpréter ces signes. Au moindre doute, une visite sur place est faite.

La ville de Vesoul et l'agglomération de Vesoul communiquent régulièrement sur les conseils à suivre en cas de canicule. Une page spéciale y est consacrée dans le magazine distribué dans les boites aux lettres, et sur le site internet de l'agglomération.