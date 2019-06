Canicule : les maraudes renforcées et les accueils de jours ouverts plus longtemps en Vaucluse

Département Vaucluse, France

Le plan Canicule est actif sur tout le Département. Météo France annonce pour cette fin de semaine jusqu'à 42 degrés à Avignon et 45 degrés à Carpentras. Les minimales sont extrêmement élevées également avec un thermomètre qui affiche 28 degrés dès 8 h le matin. La Préfecture a donné des instructions pour que les agents des accueils collectifs de mineurs et les associations qui travaillent avec les SDF donnent l'alerte en cas de besoin. Les maraudes de la Croix-Rouge ont été étendues sur le Grand-Avignon, Orange et Cavaillon. Des accueils de jour sont également ouverts plus longtemps comme au restaurant social job appart à l'Isle sur la Sorgue, au secours catholique à Avignon et chez Rhéso à Orange et Carpentras

L'ARS demande aux établissements hospitaliers et aux EHPAD de porter une attention particulière aux malades ou résidents vulnérables notamment dans les services de réanimation et de pédiatrie. Aucune tension n'est constatée pour l'instant ni plan blanc déclenché. Les communes vous demandent aussi de signaler les personnes vulnérables que vous connaissez afin de les inscrire sur un registre nominatif, ce qui permet aux services de la Ville de les contacter afin de s’enquérir de leur état de santé.

A Avignon plusieurs lieux climatisés sont par ailleurs ouverts pour accueillir les personnes vivant dans des lieux particulièrement chauds : au foyer de la Livrée de Viviers près de la rue des Italiens, au Château de la Barbière, et dans les Résidences autonomies. La mairie rappelle que les bibliothèques, et les musées peuvent vous permettre de prendre une pause, tout comme les piscines de la ville "pour vous rafraîchir le corps et l’esprit".