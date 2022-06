Canicule : les bons plans fraicheurs dans l'agglomération toulousaine

Une vague de chaleur arrive à Toulouse et le pic d'intensité de cet épisode de canicule est attendu entre jeudi et samedi. France Bleu Occitanie vous indique les bons plans fraicheur dans la ville et son agglomération.

Le thermomètre va atteindre des niveaux très supérieurs aux normales de saison cette semaine. Les nuits sont chaudes, les journées suffocantes, le mercure grimpera jusqu'à 36 degrés ce mercredi. Une pointe à 38 degrés est même possible vendredi dans la ville rose. Alors, comment se rafraîchir dans l'agglomération toulousaine ? La métropole propose une carte très bien faite des zones de fraicheur. Des lieux de culture, de sport, de cultes sont répertoriés, mais aussi les jardins et parcs, les fontaines, les grands espaces verts et les bases de loisirs.

zones de fraicheurs à Toulouse - Toulouse Métropole

Quatre grandes zones vertes entourent Toulouse

Les Argoulets à l'est, les côteaux de Pech David au sud, La Ramée et son lac à l'ouest et la base de loisirs de Secquières au nord permettent de profiter de la fraicheur. La voie verte de l'Hers, longue de 7 km de Montaudran à La Roseraie avec ses prairies ombragées, vous préservera de la chaleur, tout comme les coulées vertes du Touch ou des Amidonniers. Parmi les ilots de fraicheur il y a aussi les forets de Bouconne, de la Paderne, le parc du Confluent (à Porter-sur-Garonne) et les parcs et jardins de la ville. En bord de Garonne, il y a un peu plus d'air du coté de la prairie des Filtres qui borde le fleuve. Vous pouvez aussi aller faire trempette à la piscine d'été Nakache sur l'île du Ramier ou en profiter pour visiter les églises, les basiliques, au frais, les médiathèques et les musées de la ville sont climatisés, l'occasion de mêler la culture à l'agréable.