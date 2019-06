Canicule : les déchetteries du pays de Montbéliard fermées l'après-midi

En raison de l'épisode de canicule, pays de Montbéliard agglomération annonce la fermeture de ses déchetteries ce mercredi et ce jeudi après-midi.

PMA compte six déchetteries sur son territoire (photo d'illustration)

Montbéliard, France

En raison de l’alerte canicule sur le territoire, les six déchetteries de PMA (pays de Montbéliard Agglomération), à savoir les sites Montbéliard, Seloncourt, Voujeaucourt, Vieux-Charmont, Colombier-Fontaine et Pont-de-Roide-Vermondans, seront fermées mercredi 26 juin après-midi et jeudi 27 juin après-midi.

"Cette mesure de précaution vise à protéger les personnels de PMA comme le public accueilli sur site, et pourra être prolongée ou réitérée en fonction de l’évolution des conditions climatiques", précise le communiqué. L'agglomération du pays de Montbéliard compte 72 communes, 140 000 habitants et s’étend sur 450 km2.