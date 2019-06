Canicule : les facteurs souffrent eux aussi

Paris, France

Stéphane, 42 ans, ne le cache pas. "C'est un peu plus compliqué en ce moment. On transpire beaucoup !", reconnaît ce facteur natif du Nord, en poste depuis huit ans dans le VIIIe arrondissement de Paris. Tous les jours, il assure sa tournée à pied, avec une sacoche et un chariot, entre 9h30 et 13h30 (et trois heures de préparation au centre de distribution à partir de 6h30) dans quatre rues du quartier Courcelles.

Des bouteilles d'eau et des brumisateurs

"La santé de nos salariés est au coeur de nos préoccupations", rassure Yann Maunoury. Le directeur de la plateforme du VIIe arrondissement explique que des bouteilles d'eau sont mises à disposition des facteurs, ainsi que des brumisateurs. "Les brumisateurs, je crois que c'est uniquement pour ceux qui sont en voiture", nuance Stéphane, qui de toute façon a assez d'eau, "entre les bouteilles du travail et celles que m'offrent les clients. Comme ils me connaissent bien, ils sont généreux !"

"On y va un peu plus doucement"

Affable, Stéphane doit distribuer des centaines de lettres chaque jour. En cette période de canicule, il s'adapte : "quand je dois monter six étages, c'est sûr que je les monte un peu moins vite que d'habitude. On fait une petite pause au troisième !", s'esclaffe ce passionné, très attaché au contact humain.

Un dispositif pour surveiller les personnes vulnérables

Justement, comme à chaque canicule, La Poste renouvelle son dispositif destiné aux personnes isolées ou vulnérables. "Le facteur peut aller, sur demande, s'assurer que tout va bien chez un habitant. En cas de problème, il peut être amené à contacter les services d'urgence", explique le directeur, Yann Maunoury. Un service gratuit.