Canicule : les mesures prises par la Ville de Dijon

La Côte-d'Or et la Saône-et-Loire font partie des 53 départements du centre et de l'est de la France placés ce lundi en vigilance orange. A Dijon, la Ville a pris des mesures pour s'adapter à cet épisode de canicule.

Dijon, France

Météo France prévoit dans les prochains jours des températures maximales oscillant entre 35 et 38 degrés mardi, puis 38 à 41 degrés, au plus chaud de l'épisode, de mercredi à vendredi. Pour s'adapter à cet épisode de canicule, la Ville de Dijon a pris plusieurs mesures.

Fermetures plus tardives pour les parcs, jardins et les squares

Les parcs, les jardins et les squares fermeront plus tard, à partir de 22 heures pour permettre aux habitants de profiter plus longuement de ces îlots de fraîcheur. Même chose pour les fontaines des places Wilson, Libération et République, qui fonctionneront également plus tard.

Brumisateurs et ventilateurs dans les écoles

La Ville indique que toutes les écoles où cela sera nécessaire vont être équipées de brumisateurs et de ventilateurs. Les crèches et les haltes-garderies vont bénéficier de systèmes de climatisation. Enfin le registre mis en place par la Ville permet de recenser les personnes les plus fragiles et isolées. La cellule canicule peut ensuite les appeler quotidiennement pour s'assurer qu'elles vont bien. 350 personnes sont inscrites. Pour cela il faut contacter la Maison des seniors au 03 80 74 51 51 ou la cellule canicule au 03 80 44 81 19.