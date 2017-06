Canicule : les piscines municipales prises d'assaut à Bordeaux

La ville de Bordeaux a décidé d'étendre les horaires d'ouverture de ses piscines municipales jusqu'à 20 heures, en raison de la canicule. Avec les fortes chaleurs, la fréquentation de ces bassins est en nette hausse.

La Gironde est toujours en vigilance orange canicule comme 66 autres départements français. On a atteint les 33 degrés à Ruch, ce mercredi, et même 34 degrés à Libourne. Face à cette vague de chaleur, la ville de Bordeaux à décidé de prolonger les horaires d'ouverture de ses piscines municipales jusqu'à 20 heures pour que le plus de monde puisse en profiter.

#Canicule Les horaires des piscines et de la baignade surveillée du Lac sont étendus jusqu'à vendredi

June 20, 2017

Deux fois plus de nageurs à la piscine Judaïque

Depuis le début de la canicule, le nombre de visiteurs augmente, notamment à la piscine Judaïque Jean Boiteux, près du Palais de Justice à Bordeaux. "En temps normal, nous sommes entre 600 et 700 nageurs par jour mais ce mardi avec la canicule, on a atteint les 1.173 entrées sur une journée", explique l'un des responsables. Ici aussi, les horaires d'ouverture ont été prolongées. Les bassins restent ouverts jusqu'à 20 heures au lieu de 19 heures.

Les piscines, source de fraîcheur

Anne-Charlotte, assistante maternelle, surveille les deux enfants qu'elle garde, occupés à glisser sur le toboggan : "C'est mieux ici, ils se détendent, s'amusent autrement sans courir dans la maison. Après, ils sont plus fatigués, donc moins agités", reconnaît-elle. Christelle, elle est venue seule, profiter de l'eau qui est "super bonne", selon elle. Pourtant à 28 degrés, on peut se demander si l'eau est vraiment rafraîchissante. Capucine, 18 ans, est déjà en vacances, les cours à la fac son terminés. "Alors, je suis venue ici. C'est plus près, plus simple que d'aller à la mer". Mais pour elle, c'est plutôt bronzette que baignade. Pareil pour son amie Éloïse, allongée sur sa serviette de bain. Pour elle, venir à la piscine, ça fait surtout du bien mentalement. "Pas besoin de se baigner. On voit de l'eau, on se dit, tiens ça rafraîchit et en fait non, elle est chaude, mais ça suffit", affirme-t-elle en souriant. Ici, tout le monde salue l'ouverture prolongée des piscines municipales. Il y a quelques jours, des nageurs avaient manifesté en slip et bonnet de bain sur le miroir d'eau à Bordeaux, pour dénoncer le manque de bassins dans la métropole.

