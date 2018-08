Canicule : Les pompiers du Berry en vigilance extrême

Par Michel Benoît, France Bleu Berry

Tout le département de l'Indre et plus de la moitié du Cher, étaient classés ce mardi en vigilance extrême, concernant les feux de végétation, le risque le plus élevé. Cela n'arrive que 2 à 3 jours par an.