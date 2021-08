Canicule : les rivières azuréennes sont des oasis rafraichissants et très prisés

Dans les Alpes-Maritimes l'Alerte Orange Canicule est prolongée (dans le Var également). beaucoup d'azuréens et quelques touristes trouvent refuge dans les vallées et plus particulièrement dans le lit des rivières encaissées de nos montagnes. Reportage à Pont au Loup

Les Alpes Maritimes ce sont d'abord les Alpes! Beaucoup d'azuréens et quelques touristes trouvent refuge dans les vallées et plus particulièrement dans le lit des rivières ou encore les gorges et vallons encaissés de nos montagnes. A Pont au Loup dans les Gorges du Loup, la rivière est environnée d'un écrin de verdure sauvage où l'eau qui sort des montagnes rafraichit l'atmosphère, un lieu qui vaut de l'or en plein épisode caniculaire.

A la recherche du paradis, même pour quelques instants., des azuréens profitent des trésors de notre département pour dénicher des lieux dont les quelques degrés en moins sont plus que bienvenus. A Pont au Loup, Claire et son amie viennent de préférence le matin pour se baigner dans les "gouilles", des trous d'eau ou encore des vasques qui laissent admirer une eau translucide digne des photos d'une carte postale. Le lieu est à la fois rafraîchissant, somptueux et ressourçant!

C'est une façon de fuir la ville et ses plages bondées pour Amel. Avec son ami Yohan et une bande d'amis ils sont venus explorer les lieux et se ressourcer. Ce terme est également celui choisi par Fabienne qui ne cache pas son attachement pour ce "paradis"! "_Que demander d'au_tres s'interroge-t-elle. "De l'eau fraiche, de la verdure et du vent" de quoi lui permettre "une zénitude absolue". Peu d'étrangers ou de touristes connaissent ce lieu. La famille Augden, venue du Royaume-Unie le connait bien. La famille réside non loin et le père a repéré la rivière en pratiquant le parapente. Sa fille confie qu'elle vient souvent avec ses amis.

Un Trou d'eau sur la rivière le Loup © Radio France - Alexandre Mottot

On croise beaucoup de famille venues rendre l'épisode caniculaire supportable et agréable, le temps d'un pique-nique, d'une baignade ou d'une ballade pour les chiens. Venue de Menton une famille azuréenne vient pour la 1ère fois. C'est en regardant sur les réseaux et notamment Instagram que Rachid a trouvé ce lieu qui ravit la famille et les amis. Yassine pour sa part explique à quel point ce lieux est "sauvage, calme et reposant" cela lui donne "l'impression d'être en Ardèche, c'est féérique et magique. Ce sont les Alpes Maritimes ça nous appartient à nous les azuréens quelque part"

"ça vaut plus que l'or, ces lieux on ne peut le perdre ni le vendre. Il sera toujours là"

Tony a également trouvé l'endroit grâce à internet. Pour lui il faudrait amener les personnes du 3ème âge dans ce type de lieux afin qu'elles puissent prendre le frais. Il insiste pour que chacun mette du sien pour sauvegarder les berges intactes de tout détritus. Georges habite dans la région depuis longtemps il en profite pour faire découvrir les lieux à un couple d'amis Lucas et Julie venus de Colmar. Ils ne tarissent pas d'éloge pour cet endroit magnifique, avant d'aller à Gourdon. Stéphane ancien résidant sur la côte d'Azur habite Angers. Il connait ces lieux depuis toujours et il profite de l'occasion pour retrouver ses racines. Enfin Jérémie est venu avec son fils d'une vingtaine d'année, alors qu'il venait avec ses parents avant même de savoir marcher. En plusieurs décennie peu de choses ont changé dans cet endroit si particulier, il y a trop d'activité selon lui de cannyoning sur les hauteurs de la rivière. il y a aussi plus de monde sans doute, mais ce n'est pas un problème car il y a de la place, les gens sont respectueux et si on peut dire, les visiteurs sont ravis et apaisés d'avoir pu prendre le frais, en s'asseyant simplement sur les bords du lit de la rivière.