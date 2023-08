Canicule : manifestations sportives interdites dans la Drôme, déconseillées en Ardèche

Pour les personnes en situation précaire ou sans domicile fixe, des places d'hébergement d'urgence vont être débloquées à la demande : décision des préfectures de Drôme et d'Ardèche qui ont activé ce mardi 22 août leur centre opérationnel départemental.

Par ailleurs, les centres de vacances et de loisirs qui accueillent des jeunes sont sensibilisés, ils doivent éviter d'organiser des sorties l'après-midi. Par décision ministérielle, tout déplacement des participants accueillis dans ces structures est interdit.

ⓘ Publicité

Manifestations sportives interdites dans la Drôme

Le préfet de la Drôme, Thierry Devimeux, ne veut prendre aucun risque et a signé, mardi soir, un arrêté interdisant toute manifestation sportive jusqu'à nouvel ordre dans le département. Les évènements festifs et culturels prévus dans la journée doivent être décalés après 18 heures.

En Ardèche, aucune interdiction mais des recommandations. La préfecture conseille vivement d'éviter toute activité sportive l'après-midi et même d'éviter la pratique du canoé dans les gorges. Sébastien Papillaud, le président du syndicat des loueurs de bateaux de l'Ardèche met en avant l'esprit de responsabilité de ses collègues et des vacanciers : "Nous, on conseille à nos clients de venir tôt le matin, c'est pour ça que ce matin (mardi-ndlr) on avait beaucoup de monde vers 8/9 heures avec des gens qui font des mini-descentes et qui terminent à midi. Ensuite il y a un trou en début d'après-midi puis on a remis des gens sur la rivière qui terminent vers 18/19 heures".

Le communiqué de la préfecture de la Drôme après la tenue du Centre Opérationnel Départemental le 22 août 2023 :

Le communiqué de la préfecture de l'Ardèche après la tenue du Centre Opérationnel Départemental le 22 août 2023