Canicule : une pataugeoire installée à l'école maternelle Chevreul à Dijon

L'école maternelle Chevreul à Dijon a installé des pataugeoires pour rafraîchir les enfants. Toutes les classes s'y succèdent cette semaine. Arroser et verser font partie des apprentissages des plus petits.

Dijon, France

"Je vais mettre mon maillot de bain !" Hugo a trois ans et pour résister aux fortes chaleurs en Côte d'Or, il rejoint les autres élèves de sa classe dans la pataugeoire. Les épreuves du brevet ont été reportés au 1° et 2 juillet en raison de la canicule attendues en fin de semaine. Le rectorat de l'académie de Dijon demande notamment aux chefs d'établissement et de centre d'examen de laisser sortir les élèves pour qu'ils puissent se désaltérer.

"Se mouiller à l'école, c'est encouragé" - Hélène Chatelet-Dupuy, directrice d'école maternelle

"Des pataugeoires pour se rafraîchir car l'école n'est pas climatisée" Hélène Chatelet-Dupuy Copier

A l'école maternelle Chevreul, la directrice Hélène Chatelet-Dupuy a demandé aux parents d'élèves d'apporter serviette et maillot de bain à l'école : "on a le droit de se mouiller, c'est même encouragé. Les classes ne sont pas climatisées. Nous avons aussi demandé aux parents des tee shirts à manche courte de couleur claire, une casquette, un chapeau et de la crème solaire". Hugo et Léa jouent avec l'arrosoir et versent l'eau fraîche sur les pieds de Françoise, l'assistante maternelle : "ce sont des apprentissages ! On apprend à verser, remplir, vider. les enfants jouent ensemble; ils sont reposés et détendus".

Volets fermés dès le matin pour conserver la fraîcheur dans la classe © Radio France - Philippe Paupert

Volets baissés et horaires de récréation décalés

Météo France a placé la Côte-d'Or en vigilance Orange : "l'école a donc annulé la sortie scolaire pour protéger nos jeunes élèves". La directrice de l'école maternelle Chevreul de Dijon explique qu'elle s'adapte : "on essaye de préserver les enfants de la chaleur en aérant bien le matin, en fermant les volets, en décalant les horaires de sortie en récréation".