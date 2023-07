Canicule : plan de prévention activé à Cannes

Les fortes chaleurs se sont installées dans les Alpes-Maritimes. Une vigilance Orange Canicule est en cours. Face à cette situation, la ville de Cannes a activé dés samedi 9 juillet plusieurs mesures pour protéger les plus fragiles et lutter contre les fortes chaleurs.

Les personnes âgées régulièrement appelées

Les personnes les plus vulnérables et isolées sont contactées régulièrement. Il leur est ainsi rappelé qu'il faut s'hydrater régulièrement et rester chez soi aux heures les plus chaudes. Près de 800 Cannoises et Cannois font l'objet d'une attention particulière en cette période de canicule. Ces personnes âgées sont toutes recensées dans un Ficher de Prévention Isolement de la ville. Parmi elle, une vingtaine sont appelées tous les jours avec si besoin des visites à leur domicile. Les personnes des trois résidences autonomies de Cannes sont aussi surveillées. De l'eau leur est régulièrement distribuée et des consignes de prudence aussi.

Bouteilles d'eau et douches pour les SDF

Pour protéger les sans-abris de la canicule, le foyer d'accueil Lycklama (derrière la gare de Cannes) reste ouvert jour et nuit. Des bouteilles d'eau sont aussi distribuées aux SDF ainsi que des informations sur les emplacements des fontaines publiques.

Jeux d'eau pour les enfants

Dans les centres de loisirs de la ville de Cannes, la mairie a fait le choix de réorganiser les animations et les sorties pour éviter aux enfants d'être exposé aux fortes chaleurs. Des salles rafraîchies vont être mises en place, et des jeux d'eau proposés.

Tout le monde peut demander à inscrire ses parents ou un proche au Fichier Prévention Isolement de la ville de Cannes. Inscription gratuite au 0800 06 20 20