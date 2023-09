Canicule : plusieurs déchèteries adaptent leurs horaires d'ouverture en Creuse

Les déchèteries de Noth, Genouillac et Saint-Vaury seront fermées ce samedi 9 septembre, les autres ne seront ouvertes que de 8hà 13h

Si vous avez l'habitude de profiter de votre samedi pour aller à la déchèterie, voici une information va vous intéresser ! Météo France annonce des températures au dessus des 30 degrés ce samedi 9 septembre en Creuse. Alors pour protéger ses agents et ne pas les faire travailler au plus fort de la chaleur, Evolis 23 adapte les horaires d'ouverture de ces déchèteries. Elles ne seront ouvertes qu'en matinée, et vous vous trouverez portes closes à partir de 13h.

Les horaires adaptés

Dans le détail voici les horaires d'ouverture des neuf déchèteries gérées par Evolis, le Syndicat mixte aménagement durable :