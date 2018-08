La chaleur et le trafic routier des vacanciers ont provoqué une pollution à l'ozone dans de nombreuses régions. En Île-de-France elle devait se prolonger jusqu'à mercredi au moins. L'Est, la vallée du Rhône, les Alpes et la Gironde sont aussi touchés.

Les conditions météorologiques estivales avec des températures élevées favorisent la production photochimique d’ozone, de telle sorte que les concentrations sont aujourd’hui élevées dans plusieurs régions (180 µg/m3).

Des dépassements du seuil d’information et de recommandation sont constatés sur les régions Auvergne Rhône Alpes, Provence Alpes Côte d’Azur, Ile de France, Hauts de France, Grand-Est, Centre Val de Loire, Bourgogne Franche Comté, Occitanie et Nouvelle Aquitaine. L’épisode devrait prendre de l’ampleur ce lundi et mardi avant une accalmie attendue pour mercredi, selon le site Prev'Air.

L’ozone est un polluant qui peut provoquer une réaction inflammatoire des bronches et entraîner des lésions du tissu pulmonaire. L’inhalation d’ozone peut entraîner un certain nombre d’effets sur la santé. Les symptômes respiratoires peuvent inclure : toux et irritation de la gorge, du nez et des yeux.

Pollution à l'ozone sur une grande partie du pays © Visactu -

La circulation différenciée pour lutter contre la pollution

La mairie de Paris avait indiqué que la circulation différenciée serait mise en place ce lundi, ainsi que la gratuité du stationnement résidentiel. En Île-de-France le covoiturage est gratuit (huit plateformes agréées), et un ticket de transports en commun pour la journée à seulement 3,80 euros est disponible.

Dans l'agglomération de Strasbourg, le bassin lyonnais et dans l'ensemble du département de l'Isère également, pour avoir le droit de rouler ce lundi, il faut un véhicule peu polluant.

En Haute-Savoie, le préfet et le maire de Saint-Gervais ont recommandé aux alpinistes de différer leur ascension du Mont-Blanc par le couloir du Goûter en raison du risque important de chutes de pierres dû à la canicule.