Canicule : sexe et chaleur font-ils bon ménage ?

Fait-il trop chaud pour faire l'amour ? Il faut dire que le mercure monte ces derniers jours dans le Nord-Franche-Comté. Rarement moins de 35 degrés l'après-midi, en pleine vigilance orange pour la canicule , depuis une semaine. Il fait plus chaud quand on se promène, quand on fait du sport, mais aussi... quand on fait l'amour !

ⓘ Publicité

Est-ce que pour autant cela empêche les Nord-franc-comtois de faire monter la température sous les draps ? France Bleu Belfort Montbéliard leur a posé la question. Et la réponse est globalement "non", il suffit de s'adapter. Pour ça, à chacun sa technique.

Rester bien au frais

"On attend qui fasse frais", est la solution privilégiée par certains. Tôt le matin, ou pendant la nuit, tant que le thermomètre est moins dans le rouge. D'autres changent leurs habitudes : fini les câlins sous la couette, ils optent pour des pièces plus fraiches. "La douche, la baignoire, à la fraîche", "tant qu'il y a un ventilateur, ou une clim, et puis ça marche !", témoignent plusieurs Belfortains croisés dans la rue.

D'autres sont plus fatalistes : "au pire, on transpire un peu plus que d'habitude, ce n'est pas bien grave !". L'essentiel est de penser à bien s'hydrater et de ne pas oublier de rafraichir son corps avec une bonne douche.

loading

Quels effets sur notre libido ?

"L'été c'est plutôt une bonne période pour avoir des rapports", estime une Belfortaine. "On est plus détendu, notamment pendant les vacances, donc pour moi ça ne change pas la donne." Alors est-ce que la chaleur a des effets sur notre désir, notre libido ? Pour le savoir, France Bleu Belfort Montbéliard s'est tourné vers une sexologue.

"Quand il fait chaud, les corps se dénudent, on a plus de désir", explique Karine Bertrand, sexologue à Besançon, avant de nuancer. "Néanmoins, la canicule met un frein à cet élan : les corps sont chauds, on est plus fatigués, on est moites, donc ce n'est pas ce qui s'y prête le mieux."