Canicule : suspension des cours dans les écoles de Vaucluse jusqu'à nouvel ordre

Il n'y aura plus d'enseignement dispensé jusqu'à nouvel ordre dans les écoles de Vaucluse. Le rectorat d'Aix-Marseille a pris la décision de les suspendre à cause de la canicule qui pourrait durer encore jusqu'à la semaine prochaine.

Département Vaucluse, France

Le Rectorat d'Aix Marseille demande à tous les directeurs d'école de suspendre les cours dès vendredi et jusqu'à nouvel ordre. Il conseille aux parents qui le peuvent de garder leurs enfants à la maison dans des conditions les plus fraîches possibles. Pour ceux qui travaillent, des garderies seront organisées dans tous les sites scolaires, sauf si les mairies ont décidé par arrêté municipal de les fermer et n'ont pas prévu d'accueil minimum comme à Gargas. Le Rectorat demande aussi l'annulation de toutes les kermesses et fêtes d'écoles très fréquentes en cette fin d'année.

Le Vaucluse est placé en vigilance rouge canicule jusqu'à samedi 6 h du matin par Météo France. Trois autres départements sont concernés par le même niveau d'alerte : les Bouches-du-Rhône, l'Hérault et le Gard.