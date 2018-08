Montpellier, France

Emma et ses deux enfants, âgés de 2 ans et 8 ans, ont trouvé refuge depuis samedi à la salle Pagézy à Montpellier. Une salle climatisée qui est ouverte aux sans abris pour leur permettre de se rafraîchir un peu pendant la canicule.

Gérée par la Croix Rouge, la salle est disponible jour et nuit. Des tentes ont été installées pour permettre aux familles d'avoir un peu d'intimité. Emma est arrivée avec son fils Elyan, 2 ans et sa fille Kendra, 8 ans après avoir galéré pendant un mois. Alors que les températures nocturnes sont caniculaires, ils ont alterné les nuits devant le parvis de l'église Saint-Thomas dans le quartier Celleneuve, les arrêts de tram, quelques jours chez une femme camerounaise qui les a accueillis temporairement. "il a fait très très chaud, surtout la nuit. On transpirait à grosses gouttes, mais on ne pouvait rien faire d'autres que boire de l'eau pour s'hydrater."

Elyan lit des petits livres prêtés par une femme présente elle aussi à la salle Pagézy, avec son fils. Kendra la plus grande se repose sur les lits de camp, épuisée par des nuits passées dehors. "Je suis mieux ici, on est à l'aise".

Le 115 a fini par la diriger sur la salle Pagézy dès quelle a été ouverte par la mairie. La famille va pouvoir passer quelques nuits et quelques jours "au frais", pour souffler un peu, se reposer. Un répit de courte durée, la salle devrait être à nouveau fermée à la levée de la vigilance orange à la canicule.

Emma est arrivée le 25 juin à Montpellier pour rejoindre son mari franco-ivoirien. Lorsqu'elle est arrivée, son mari avait changé d'avis : "Il m'a dit qu'avec la distance, l'amour était parti. Il demande le divorce. J'avais tout vendu en Côte d'Ivoire pour payer le voyage. Je n'ai plus rien. Je me retrouve à la rue avec mes enfants."

Emma regrette d'être venue en France n'espère qu'une chose, rentrer. En attendant, elle se déplace avec ses deux enfants, un sac avec quelques vêtements qu'elle n'a pas encore pu laver. Le reste de ses affaires se trouve chez sa belle-soeur, "elle m'a dit que c'était le minimum qu'elle pouvait faire pour nous. Si je trouve l'argent pour rentrer en Côte d'ivoire, je retournerai là-bas."