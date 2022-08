Canicule : un été chaud pour les constructeurs de piscines en Loire-Atlantique

Qui n'a pas envie de faire un plouf dans l'eau par ce temps ? Cet été, les constructeurs de piscines ont de quoi avoir le sourire : avec les vagues de chaleur successives, leurs carnets de commandes se remplissent à toute vitesse. Des carnets déjà bien pleins depuis plusieurs mois en raison de l'effet post-Covid.

"Alors que d'habitude, la période estivale est assez calme, c'est vrai que cet été, on n'a pas vraiment l'impression d'avoir une coupure liée aux vacances. Même partis en vacances, les clients n'hésitent pas à nous appeler pour prendre rendez-vous à la rentrée", souligne Eva Machicoane, assistante commerciale chez Mondial Piscine, à Carquefou.

Une année 2021 déjà "exceptionnelle"

Selon la Fédération des professionnels de la piscine, cette année devrait suivre la tendance de 2021, année exceptionnelle avec un boom post-confinement : une hausse de 32 % du chiffre d'affaires en constructions de piscines, et une hausse de 22 % de commandes.

"Cette année, le marché est redevenu raisonnable, mais à un niveau très élevé puisqu'on consolide le marché au niveau auquel il était l'an dernier. On ne va pas pouvoir monter encore plus haut qu'en 2021, mais c'était l'année exceptionnelle du marché de la piscine depuis dix ans", développe Joëlle Pulinx, déléguée générale de la Fédération des professionnels de la piscine.

Une entreprise construite à Nantes par Mondial Piscine. - Mondial Piscine

"Le téléphone n'arrête pas de sonner" - Aldric Ordronneau, de Grand Ouest Piscine

Ces dernières semaines, "on va dire que le téléphone n'arrête pas de sonner", sourit Aldric Ordronneau, directeur commercial de Grand Ouest Piscine, une entreprise basée à Couëron. "On est sur deux, trois ou quatre rendez-vous pour de nouveaux projets par jour ouvré tout le mois d'août, et pratiquement tout le mois de juillet. L'hiver va être chargé en matière d'installation de piscines !"

Le directeur commercial estime qu'en période de forte chaleur, la demande est "4 à 5 fois" plus importante "qu'en temps normal". Mais si la canicule est bonne pour le business, la sécheresse, elle, peut y mettre un sacré coup d'arrêt, rappelle-t-il. En effet, en cas de nouvel arrêté de restrictions d'eau, les chantiers qui n'avaient pas encore commencé doivent être reportés (parce que le premier remplissage d'une piscine est interdit).

L'incertitude liée à la sécheresse

"Aujourd'hui, on est à l'affût des éléments qui sont donnés par la préfecture pour voir comment on peut agencer, nous, nos plannings. Parce que c'est une sécheresse qui va durer un petit peu dans le temps, le temps que les nappes phréatiques se refassent. On va avoir sûrement un délai également dans la partie automnale et à partir de ce moment-là, on verra comment agencer notre planning par rapport à ça", détaille Aldric Ordronneau.

Et les conséquences sont non négligeables pour ces entreprises, souvent des PME, relève Joëlle Pulinx, de la Fédération des professionnels de la piscine. "Ça peut avoir des impacts sur l'organisation de l'entreprise. Ça peut aussi avoir des impacts en matière de trésorerie, parce que si la piscine n'est pas terminée, pas mise en eau, les entreprises ne toucheront pas leur argent tout de suite. Il faut faire attention car les piscinistes sont des petites structures."

Lundi 8 août, la préfecture de Loire-Atlantique a étendu le niveau d'alerte renforcé concernant la consommation d'eau à l'ensemble du département.